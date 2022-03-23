В Миассе построят новый микрорайон со школой и детским садом

Жилой комплекс появится в Машгородке в течение семи с половиной лет

В северной части Миасса планируют построить жилой микрорайон. Он займет площадь 47,6 га западнее гаражей по улице Богдана Хмельницкого. Аукцион на застройку проводит администрация городского округа, он состоится 28 апреля. Начальная цена составляет 83,8 млн рублей, сообщается на сайте мэрии. Торги будут идти на повышение, это значит, что победит компания, предложившая наибольшую сумму.

Договор, который подпишут с победителем аукциона, предусматривает комплексное развитие территории. Проекты по этой программе начинают реализовывать в Челябинске и его агломерации.





В северной части Миасса, как сказано в конкурсных материалах, построят 190—400 тыс. кв. метров жилой площади. 30% будет предназначено для нужд муниципалитета, например для предоставления квартир временно нуждающимся. Предельная высота домов — 25 этажей. Также в составе жилого комплекса будут школа, детский сад, объекты социального обслуживания, магазины и другие коммерческие помещения, инженерная и транспортная инфраструктура. В задачи застройщика будет входить и озеленение территории.

Все параметры нового микрорайона — внешний вид домов и их количество, этажность, наличие общественных пространств — определит строительная компания, победившая в аукционе. При разработке проекта она будет ориентироваться на градостроительные нормы. Документацию, согласно техзаданию, необходимо подготовить и согласовать с госэкспертизой и администрацией Миасса в течение 1,5 года. На строительство микрорайона отводится 6 лет.