В Магнитогорске сорвался контракт на поставку 11 трамваев

Победитель аукциона предоставил не соответствующую требованиям банковскую гарантию

Администрация Магнитогорска не стала подписывать договоры на поставку 11 трамваев с компанией «СТТ» из Череповца Вологодской области. Эта организация в начале февраля победила в трех аукционах. Как следует из протоколов на сайте госзакупок, «СТТ» считается уклонившейся от заключения контрактов. Причиной является несоответствие банковской гарантии требованиям.

«Изучив банковскую гарантию, комиссия пришла к выводу, что предоставленная банковская гарантия от 25.01.2022, выданная ПАО „Промсвязьбанк“, не соответствует положениям извещения о проведении аукциона, документации об электронном аукционе и закона о контрактной системе. ООО „СТТ“ признается уклонившимся от заключения контракта», — сказано в протоколе.

Кроме того, администрация направит в Челябинское УФАС информацию об этой организации для включения ее в реестр недобросовестных поставщиков. Предполагалось, что компания «СТТ» поставит в Магнитогорск по 4 вагона по договорам на 159,8 млн и 161,6 млн рублей (начальная цена составляла 188 млн рублей). Еще за 3 вагона «СТТ» получила бы 139,5 млн рублей (при начальной цене в 141 млн рублей).

Череповецкая фирма работает с ноября 2015 года, сказано в базе «СБИС». Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ, дополнительные — от отделочных и кровельных работ до торговли бытовыми товарами. Среди выполненных ранее работ — капитальные ремонты социальных объектов. В 2020 году чистая прибыль составила 20 тыс. рублей.

Кроме «СТТ», в трех торгах участвовали УКВЗ и компания «Авторитет» из Самары. Предприятие из Усть-Катава побеждало в других трех аукционах как единственный участник. Оно поставит в Магнитогорск 9 трамваев.

При уклонении победителя конкурса от заключения контракта договор чаще всего заказчик подписывает с компанией, занявшей второе место. «Авторитет» предлагал поставить 4 трамвая за 162,6 млн рублей, еще столько же — за 160,7 млн, а три вагона — за 139,5 млн. Эта организация специализируется на торговле автотранспортными средствами, работает с июля 2009 года. «Авторитет» является членом Торгово-промышленной палаты РФ. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 9,4 млн рублей, сказано в базе «СБИС». В 2019-м она выполнила крупнейший свой подряд — на поставку 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для департамента транспорта Ростова-на-Дону (429,8 млн рублей).