В Курчатовском районе Челябинска построят жилой квартал в рамках КРТ

Участок площадью 11,5 га расположен возле ТРЦ «Фокус»

В Челябинске возле торгово-развлекательного центра «Фокус» появится новый жилой квартал, там запланированы корпус школы и общественные пространства. Работы проведут в рамках программы комплексного развития территории, сообщает сайт Bfm74 со ссылкой на застройщика.

Проект реализует девелопер «Группа Голос». В рамках него планируется возведение объектов капитального строительства общей площадью не менее 34,5 тысячи квадратов. Также инвестор спроектирует корпус общеобразовательной школы №4. Планируется, что на участке между проспектом Победы, улицами Жилой и Молдавской появятся новые общественные пространства.

Предельный срок реализации проекта — не более семи лет.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в микрорайоне КПЗиС в Челябинске снесут 19 многоквартирных домов.