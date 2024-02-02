В Копейске возведут новый микрорайон по программе КРТ

Компания «Никс» выиграла торги на застройку территории

В поселке Старокамышинск Копейского городского округа построят новый микрорайон в рамках комплексного развития территории (КРТ). Специализированный застройщик «Никс» (Челябинск) выиграл торги на застройку земельного участка площадью 95 тысяч квадратных метров. Информация размещена в «ГИС Торги».





Территория находится в жилом массиве Старокамышинска возле пересечения улиц Коркинской и Троицкой. Начальная цена торгов составляла 2,61 миллиона рублей, в ходе торгов застройщик увеличил стоимость лота до 3,47 миллиона рублей. Срок действия договора — до января 2030 года.

Согласно кадастровой карте, территория, которую хотят отдать под КРТ, расположена недалеко от озера Курочкино. Ранее администрация Копейска выставляла на аукцион пять участков для реновации в поселке Горняк.

Компания «Никс» известна жилыми комплексами «Ярославский», «Квартал 02», Fenix de Luxe, «Смолинский», Alt, EvoPark. Идет возведение микрорайонов «Никс Лайн» и «Никс Сити». В январе 2024 года экспертиза согласовала строительство ЖК на улице Худякова по программе КРТ.

В Челябинске активно реализуют проекты комплексного развития территорий. В конце декабря прошлого года ввели в эксплуатацию первый жилой дом, построенный по программе КРТ. Речь идет о высотке в жилом комплексе «4 Ленина» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Танкистов.