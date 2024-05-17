В Харбине состоялась церемония открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО

В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавил региональную делегацию

Президент России Владимир Путин и зампредседателя КНР Хань Чжэн дали 17 мая старт работе одного из самых значимых событий в сфере сотрудничества двух государств — VIII Российско-Китайскому ЭКСПО.

«Опираясь на славные традиции добрососедства, дружбы и сотрудничества, сегодня мы можем уверенно смотреть вперед, вместе браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы», — подчеркнул Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям выставки.

В церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сегодня на ЭКСПО он возглавляет работу региональной делегации. Ее представители будут работать на IV Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

«В целом ЭКСПО, уверен, пройдет успешно, будут достигнуты договоренности с партнерами, с предприятиями Китайской Народной Республики, что даст толчок нашему дальнейшему торгово-экономическому сотрудничеству», — отметил Алексей Текслер.

Добавим, наши предприятия на стенде региона в китайском Харбине представили самые перспективные для сотрудничества проекты и образцы продукции. Так, ЮУрГУ представил интеллектуальную систему экомониторинга выбросов от автотранспорта AIMS Eco, программный комплекс экологического мониторинга и прогнозирования «Экомонитор», интеллектуальную систему тепловидеонаблюдения за выбросами промышленных предприятий. Также на стенде Челябинской области — подвесные и штыревые стеклянные изоляторы завода АО «Ю.М.Э.К.»; импортозамещающее электронное контрольно-измерительное оборудование ООО «Элметро-Инжиниринг»; новые материалы, созданные с использованием уникальной технологии гамма-квантовой модификации полимеров ЗАО «Уральский завод полимерных технологий „Маяк“».

Проект по организации совместных российско-китайских предприятий для работы на территории РФ, стран СНГ и мира презентует на ЭКСПО ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания»; ООО ПКФ «Политранс» выставило макеты тяжелой прицепной техники; ООО «Композит Групп Челябинск» представляет уникальные разработки — строительные материалы нового поколения на основе композитных материалов.

Ранее в Харбине состоялось подписание соглашений между предприятиями Южного Урала и китайскими партнерами о создании совместных производств.