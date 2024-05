Челябинская область подписала соглашения о создании совместных с Китаем производств

Заводы за рубежом возведут на основе отечественных технологий и оборудования

В городе Харбине в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера прошло подписание соглашений между предприятиями Южного Урала и китайскими партнерами о создании совместных заводов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Подписание документов прошло в рамках Российско-Китайского ЭКСПО. ООО ПО «Форэнерго» в лице АО «Ю. М. Э. К.» заключило соглашение с компанией Linyi City Jinhao Line Fitting Co., Ltd о строительстве в Южноуральске совместного литейного завода ООО «ФОРЭНЕРГО-ЛИТ».

На предприятии планируют производить детали для стеклянных изоляторов и линейной арматуры. В год будут делать 4200 тонн изделий.

«Переговоры между правительством Челябинской области и руководством Linyi City Jinhao Line Fitting Co., Ltd о локализации обсуждались в прошлом году в рамках визита делегации региона во главе с Алексеем Текслером в провинцию Шаньдун», — сказали в пресс-службе.

Другая компания — ООО «Композит Групп Челябинск» — подписала соглашения о сотрудничестве с тремя китайскими партнерами. С Beihai Haoxuan New Material Technology Co., Ltd планируется создать совместное предприятие по производству композитных армирующих строительных материалов.

«Работа будет основана полностью на российских технологиях, интеллектуальной собственности ООО „Композит Групп Челябинск“. Заводокомплекты и ключевой сырьевой компонент технологии — катализатор „НаноКомпозит“ — будут изготовлены в Челябинске и поставлены в Китай для сборки», — рассказали в пресс-службе.

Второй документ подписали с компанией Weihai Jinfeng Electronics Co., Ltd. Речь идет о производстве композитных анкеров, шахтной крепи и других композитных армирующих материалов. Завод возведут на основе технологий и оборудования южноуральского предприятия.

Еще один меморандум был подписан с Jiangsu Beier machinery Co., Ltd. Компании создадут предприятие по разработке и производству машинных линий на основе технологической документации ООО «Композит Групп Челябинск».

«Поворот на Восток сейчас важен не только для Челябинской области, но и для России в целом. Такой курс задан нашими руководителями — президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы такого курса придерживаемся, развиваем связи уже не первое десятилетие и никогда их не прерывали. Лучшее подтверждение этому — цифры. Наш бизнес активно использует возможности, которые создаются для развития этих связей. Экспорт в Китай бьет все рекорды: за прошлый год он вырос более чем в два раза», — подчеркнул Алексей Текслер.