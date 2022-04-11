В Карабаше за 252 млн рублей построят Центр культурного развития

Там будут проводить выставки, концерты, мастер-классы

Центр культурного развития откроется в Карабаше осенью 2023 года. Он будет находиться неподалеку от главной площади города по адресу: улица 23-й годовщины Октября, 11. Строительную компанию, которая возьмет на себя обязательства по возведению здания, ищет администрация Карабаша. На работы готовы направить чуть более 252 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Победителя аукциона определят 20 апреля.

Центр культурного развития площадью почти 1,5 тыс. метров объединит выставочный и концертные залы, детскую школу искусств, площадки для занятий различными видами творчества, зоны для проведения мастер-классов и вебинаров. Посещать его смогут и горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Объект включен в нацпроект «Культура». Его строительство профинансируют из федерального, областного и городского бюджетов. Здание будет типовым, подходящий пример выбрали из реестра проектов, рекомендованных министерством культуры России для повторного использования. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

«Это будет культурный, знаковый для города объект. Сейчас Карабаш меняется на глазах, приобретает новый облик, становится комфортным для проживания. Поэтому новый Центр культурного развития будет востребован у жителей»,— комментирует первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Строительство Центра культурного развития в Карабаше начнут в мае-июне этого года. Среди обязанностей подрядчика — вырубка деревьев и выкорчевка пней, демонтаж опор освещения, канализации и водопровода, заливка фундамента, возведение здания, устройство всех инженерных сетей, отделка помещений, обустройство газона и тротуаров, установка скамеек и урн. Завершить работы планируют до 31 августа 2023 года. Гарантийный срок на здание составляет пять лет. В течение этого времени подрядчик будет ремонтировать объект, если обнаружатся трещины и другие дефекты.