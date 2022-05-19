В горах и на озерах Челябинской области откроют сеть мини‑отелей

Отдыхать там можно будет круглый год

Созданный два года назад кластер «Горный Урал», объединяющий нацпарки Челябинской области, в скором времени обзаведется сетью небольших отелей в едином — скандинавском — стиле. Базы отдыха будут состоять из модульных некапитальных конструкций, что ускорит из запуск. Об этом во время Первого инвестиционного туристического форума SUIF’22 рассказал руководитель проекта сети туристических центров «Координаты» Андрей Нудьга.





«На базах будет принцип отеля со всеми инфраструктурными составляющими. Планируем построить всего 30 домов всесезонного использования. На территориях будут общественные пространства, кафе, бани, пункты проката. Все, что необходимо для активного времяпрепровождения в любую погоду. Посещать базы смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. Планируем развивать и детский туризм», — поясняет Андрей Нудьга.





Туристические центры создаются при поддержке центра «Мой бизнес» Челябинской области. Для размещения мини-отелей выбрано пять точек — это поселки Магнитка (нацпарк «Таганай»), Сибирка («Зюраткуль») и Кордонный («Зигальга»), а также озера Тургояк (со стороны Миасса) и Увильды (со стороны острова Веры). Автор проекта рассчитывает, что создание новых мест размещения увеличит уже существующий турпоток. В отелях планируется проводить разные мероприятия, например выставки и мастер-классы. К проекту подключаются туроператоры и самостоятельно работающие гиды.





«На каждой точке предусмотрены радиальные маршруты — вокруг баз. Их будет до шести. Все точки объединим общим маршрутом. Мы учли пожелания туроператоров интегрировать встречные маршруты. В дальнейшем их можно завязать цепочкой через Башкирию с Верхнеуральским районом, чтобы уйти на юг области. Также можно севернее уйти в сторону Екатеринбурга. Можем интегрироваться в Большой Урал», — отмечает руководитель проекта сети туристических центров «Координаты».





Маршрут в кластере «Горный Урал», предложенный Андреем Нудьгой, основан на Всесоюзном туристском маршруте № 55. Путь в советское время проходил через озеро Увильды, Миасс, Ильменский заповедник, Златоуст, хребет Уреньгу, хребты Большого Таганая и озеро Тургояк. Возрождение маршрута в новом виде, по замыслу Андрея Нудьги, позволит завязать турпоток в общую цепочку.