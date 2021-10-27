В гипермаркетах «Ленты» в Челябинске не будут проверять QR-коды

Попасть в магазины сети в ТРК можно будет только с прививкой или антителами

Сеть «Лента» прокомментировала информацию о введении системы проверки QR-кодов в челябинских магазинах. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ретейлера, доказывать наличие прививки или антител нужно будет при посещении торговых залов, которые находятся в ТРК. В отдельно стоящих магазинах проверять QR-коды не будут.

«Согласно рекомендации властей региона, покупатели могут попасть в магазины „Лента“, находящиеся в ТРК, только при наличии QR-кода. Вопросы организации проверок наличия кодов „Лента“ обсуждает с собственниками помещений. В магазины „Ленты“, которые не находятся в ТРК, можно попасть без QR-кода», — заявили в «Ленте».

Информацию о том, что в гипермаркетах «Лента» будут проверять QR-коды в нерабочие дни, жители Челябинска распространили в соцсетях во вторник, 26 октября. В городе работают шесть магазинов под брендом «Лента». Два из них — в ТРК «Алмаз» и «Горки», остальные — по формату гипермаркетов.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», вход в торговые комплексы с 30 октября по 7 ноября для граждан старше 18 лет будет осуществляться только по QR-кодам. Сертификат о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом, нужно предъявить на входе.

QR-код с 30 октября также необходим при посещении парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и других мест скопления людей. Исключение сделают только для лиц младше 18 лет.

Вместе с тем QR-код с 30 октября требуется для пребывания в санаториях, пансионатах и на базах отдыха.