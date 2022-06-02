В Челябинскую область везут товары по параллельному импорту

Среди наиболее востребованных — запчасти, электроника, лекарства

Параллельный импорт становится новой реальностью российских регионов, в которые доставляют продукцию известных брендов без согласия правообладателя. Оно теперь не потребуется даже на таможне. В перечне товаров Минпромторга России, разрешенных к параллельному импорту, 56 наименований. ИА «Первое областное» выяснило, насколько дороже покупателям обойдутся такие зарубежные товары.

Поставки по-новому

Правительство РФ приняло решение о легализации параллельного импорта в марте 2022 года. На тот момент представленные в России дилерские сети зарубежных концернов в России оказались в беспомощном состоянии: на складах воцарился дефицит товаров, заказы принимали, но время доставки увеличилось с 30 дней до 3—4 месяцев. Многие производители ушли из России и заявили о закрытии дилерской сети. В этой ситуации снятие запрета на ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя (держателя патента) стало панацеей.





Параллельный импорт разрешен не по всем категориям товаров, а только по тем, что пользуются наибольшим спросом на российском рынке, поскольку их импортозамещение невозможно в короткие сроки. Минпромторг России утвердил перечень 56 наименований продукции по параллельному импорту. В списке нет продовольствия, алкоголя и табака. Зато в нем представлены известные марки зарубежных автомобилей и запчасти к ним, бренды бытовой техники, электроники, лекарства и медицинские инструменты, а также одежда и обувь.





По параллельному импорту можно доставлять в Россию автомобили таких марок, как Bentley, Cadillac, Land Rover, Jaguar, Audi, Porsche, BMW, Volvo и другие, а также запчасти и шины известных брендов Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

«Поставки импортной продукции ждет трансформация, но не думаю, что к ввозу параллельного импорта подключатся случайные люди. Скорее всего, это будут экс-дилеры люксовых авто или поставщики запчастей расширят свой бизнес, начав торговать еще и машинами. Дело в том, что покупка автомобиля тесно привязана к его дальнейшему обслуживанию, гарантийным обязательствам»,— говорит представитель общественной организации автолюбителей «Свобода выбора» Алексей Бруй.

По ввозу бытовой техники — Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и Philips — ситуация проще. Ее уже сегодня закупают ретейлеры, в том числе с учетом новых возможностей доставки.

«У нас есть в продаже импортные модели электроники, в том числе смартфоны Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung и другие», — сообщили в компании DNS в Челябинске.

В дисконт-магазине электроники «Революция цен», на сайте которого представлены последние модели Apple, а также другие популярные новинки смартфонов, от комментариев отказались.

«Далеко не все компании будут сообщать покупателям, что завозят параллельный импорт, все-таки последние 20 лет он был запрещен в России. Суды были завалены исками от правообладателей, которые требовали взыскать убытки с торговцев контрафактом. Думаю, что число исков от производителей оригинальной техники и электроники продолжит расти и в будущем, но положительного решения по ним вынесено уже не будет», — говорит юрист Александр Щетинин.

До 2002 года параллельный импорт был разрешен в России, позже в Гражданском кодексе появился пункт о том, что товар может ввозиться в страну самим правообладателем или только с его согласия. Иные схемы ввоза считались контрафактом. За нарушение соблюдения исключительных прав правообладателя (держателя патента) предусматривались штрафы: размеры компенсации владельцу бренда за «серую» перепродажу могли достигать 5 млн рублей для юрлиц. И у многих участников ВЭД память о больших штрафах еще свежа.

Что будут завозить?

Для Челябинской области некоторые позиции в перечне Минпромторга по параллельному импорту неактуальны, к примеру, завозить в регион черные металлы, цинк, медь, алюминий, пластмассы и стройматериалы нет никакой необходимости. Почти 99% стройматериалов, востребованных в жилищном строительстве, производятся непосредственно на территории региона.

«Актуальным остается вопрос по поставкам оригинальных запчастей для спецтехники. Если на легковые машины товарные запасы имелись, то на бурильные установки, лесозаготовительные комплексы, гусеничные машины их не было, а российские или китайские аналоги подобрать не всегда возможно», — говорит руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании ARS Practice (финансовый консалтинг) Антон Лысков.

В этой ситуации спрос стал расти на неоригинальные детали, стоимость которых увеличилась в 2—3 раза. Так, стоимость аналогов запчастей концерна Ford, который одним из первых покинул российский рынок, выросла с начала года на 80—90%.





Запрет Евросоюза на поставку двигателей внутреннего сгорания почти остановил ремонт грузовой и спецтехники, поскольку в России насчитывается 370,5 тысячи грузовиков европейских марок, из которых 33% старше 20 лет, сообщает Автостат. По гарантийному сроку им давно требуется замена двигателей. Многие компании стали искать альтернативные варианты ввоза моторов для спецтехники через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для этого регистрировали «дочек» в офшорах или в странах ЕАЭС, чтобы таким образом получить доступ к оригинальным запчастям и комплектующим для техники, но при доставке в Россию товары все равно блокировались на отгрузке.

«Параллельный импорт стал панацеей для участников ВЭД, потому что открыл новые возможности для торговли. В настоящее время нам удалось выстроить эффективную цепочку из логистических хабов, которая позволяет поставлять из-за рубежа необходимые запчасти (и не только) в Челябинскую область и страну»,— говорит Антон Лысков.





Однако, сложности логистики имеют негативный эффект — это цена товаров параллельного импорта, как правило, она выше на 50—100%, чем у официальных дилеров. Среди востребованных импортных товаров в Челябинской области — запчасти, электроника, бытовая техника, одежда. По предварительным данным, основной поток параллельного импорта в Челябинскую область будет направлен через российско-казахстанскую границу.