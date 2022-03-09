В Челябинской области на вторичном авторынке цены выросли на 20%

Дефицит машин у автодилеров оживил спрос на раритет с пробегом

Трудности с покупкой новых автомобилей южноуральцы отмечали еще два года назад, когда пандемия нарушила традиционные цепочки поставок. После введения новых санкций и приостановки ряда автозаводов в России ситуация усугубилась. Рост ставки Центробанка до 20% увеличил себестоимость производства автомобилей и предоставил фору продавцам иномарок с пробегом. ИА «Первое областное» выяснило, какие авто сегодня предлагают купить на авторынке и стоит ли торопиться выходить на сделку.

Выбор марок ограничен

В одном из московских автосалонов популярный Hyundai Solaris (кореец российской сборки) продают почти за 3 млн рублей: в челябинских шоу-румах ценник в два раза ниже — 1,6 млн рублей в минимальной комплектации. В автосалоне утверждают, что машины есть в наличии, доступен апгрейд и выбор цветовой гаммы.

«К нам в автосалон приезжают из Москвы, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, потому что цены у нас привлекательнее. Спрос очень высокий, не нужно откладывать покупку на следующий день: есть риск, что вырастет цена. Стоимость корректируем почти каждый день, успевайте купить», — сообщил менеджер по продажам корейских марок в Челябинске Вадим Захаров.





По его словам, такой ажиотажный спрос на «корейцев» возник в связи с недавним ограничением поставок европейский марок автомобилей в Россию и возможной проблемой с запчастями, дальнейшим обслуживанием. Аналогичная ситуация наблюдается с продажей китайских машин:

«Мы продаем автомобили марки Chery (Китай): последние две недели очень много поступает звонков, увеличилось число посетителей шоу-рума», — подтвердили в автосалоне «Планета-Авто» на Копейском шоссе, 82.

Высокий спрос на авторынке держится с 2020 года, и сегодня наблюдается его очередной виток, считают эксперты.

«Еще два года назад цепочки поставок важных комплектующих на сборочные производства скорректировала пандемия. Уже тогда производители говорили о необходимости замены поставщиков, меняли планы и программы, что привело к росту себестоимости новых автомобилей и их дефициту»,— считает руководитель регионального отделения некоммерческой организации «Свобода выбора», объединяющей автомобилистов, Алексей Бруй.

По его словам, рынок продаж новых легковых автомобилей в Челябинской области начал сужение еще задолго до новых санкций: он рухнул в 2021 году, когда полупустыми стояли почти все шоу-румы. Скачок спроса в феврале этого года заранее угодил под «гильотину», а вектор продаж сместился в сторону автомобилей с пробегом, говорит эксперт.

«Автомобильный рынок области перегрет: среди продавцов и покупателей царит высокое эмоциональное напряжение и даже паника, слишком много эмоций, которые никак не способствуют развитию отрасли. Оценку ситуации с полной остановкой конвейеров АвтоВАЗа с 5 марта и прекращением поставок комплектующих в Россию нужно будет давать через 3-4 месяца, не раньше. Пока прогнозы делать рано», — убежден руководитель ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский.

Он считает, что спрос на новые автомобили продолжит расти, но уже сейчас востребованных марок мало в наличии, предложение со стороны автоцентров весьма ограничено. По популярным европейским и американским моделям дефицит сохранится еще долгое время, но «свято место пусто не бывает», поэтому есть два варианта развития событий: либо отечественный автопром усилит позиции и нарастит долю рынка, либо китайские (а с ними корейские) производители развернут бизнес с большим размахом, что уже и происходит:

«В Европе понимают, что покинув российский рынок, они освободили место для китайских производителей, конкуренция со стороны которых последние годы только нарастала. Китай производит неплохие машины, на них есть спрос у определенной категории населения, нет проблем с запчастями и сервисом. В Челябинской области есть дилеры китайских марок, и они успешно развиваются», — говорит Рулевский.

По данным Росстата, в 2021 году продажи АвтоВАЗа в России превысили 350 тысяч машин Lada, что на 2,1% больше 2020 года. С 1 марта АвтоВАЗ повысил цены на топовые модели дополнительно на 10-20%. Эксперты не исключают, что рост стоимости отечественных автомобилей продолжится из-за удорожания комплектующих и кредитных ресурсов, что дает фору б/у-иномаркам, которые годами не могли реализовать на вторичном рынке. Сейчас самое выгодное время их продавать, считает Александр Рулевский.

Спрос подогревает цены

По данным агентства «Автостат», в прошлом году на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили 3 трлн 771 млрд рублей, при этом более 15% (590 млрд рублей) продаж пришлось на машины марки Toyota. Б/у автомобили Lada обошлись в 285 млрд рублей. Почти столько же денег (284,5 млрд рублей) потратили россияне, чтобы приобрести подержанные автомобили Mercedes-Benz. Из-за дефицита на первичном рынке, продажи авто с пробегом стали альтернативным вариантом обновить «железного коня». Это спровоцировало рост цен на подержанные авто:

«Каждый второй продавец личного автомобиля поднял цену минимум на 20-30%. На данный момент средняя стоимость авто с пробегом достигла 1 млн 458 тыс. рублей. Для сравнения, в январе 2022 года средневзвешенная цена автомобиля с пробегом составляла 1 млн 049 тыс. рублей», — отмечают аналитики портала Drom.ru.

Анализ сайта Drom.ru показал, что найти б/у кроссоверы европейских марок, выпущенные после 2018 года с пробегом менее 100 тыс. километров, можно только дороже 1,1 млн рублей, а самые «свежие» Lada Vesta с пробегом менее 50 тыс. километров обойдутся минимум в 1,2 млн рублей. Стоимость подержанных машин в топовых комплектациях или модификациях SW Cross и Sport составляет порядка 1,8 млн рублей.





Китайские марки б/у-автомобилей — FAW, Lifan, CHANGAN — также вышли из низкой ценовой категории: их стоимость стартует от 1,5 млн рублей.

«Десять лет назад ездить на китайском авто было непрестижно, стоимость таких машин не превышала 1 млн рублей, их было очень мало на российском рынке. И посмотрите, как изменилась ситуация за это время: именно китайские автопроизводители стремительными темпами наращивают долю рынка, поставляя на Южный Урал не только автомобили с ДВС, но и современные электромобили. В Челябинске в этом году уже открылся шоу-рум внедорожников Skywell и Weltmeister, полностью работающих на электрическом заряде», — говорит Алексей Бруй.

Дилеры подержанных китайских автомобилей в Челябинской области на уровень продаж не жалуются.

«Спрос на „китайцев“ давно высокий, частота сделок только увеличивается. Сейчас это самый быстро растущий сегмент продаж. С 1 марта стоимость популярных моделей выросла в среднем на 20% и это не последнее повышение: дешевле 1,5 млн рублей машину с пробегом без нареканий в работе на вторичном рынке уже не найти», — сообщил представитель дилера китайских марок на условиях анонимности.

Привлекает покупателей в основном внешний вид китайских внедорожников, имеющих красивые обтекаемые формы и чем-то напоминающих люксовые марки легендарных брендов. Но, на вкус и цвет... К слову, сейчас это вообще не важно, главное, договориться по цене.