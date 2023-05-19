Как распознать черных кредиторов в Челябинске

Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как не попасть в кабалу к мошенникам

В Челябинской области в 2023 году уже разоблачили 10 черных кредиторов. Всего в регионе выявили 78 таких фирм. Эти компании маскируются под ломбарды и микрофинансовые организации. По факту они выдают деньги под огромные проценты, унижают заемщиков, силой выбивают долги и незаконно забирают машины и квартиры. Корреспондент ИА «Первое областное» разбирался, как не стать жертвой мошенников и что делать, если ваши близкие попались на уловки черных кредиторов.

Кто такие черные кредиторы?

Черные кредиторы, как правило, маскируются под ломбарды, комиссионные и ювелирные магазины, микрофинансовые компании, магазины по ремонту техники, салоны автопроката. Они выдают людям деньги на своих условиях, не имея на это лицензий. При этом у некоторых организаций даже нет фактического адреса. Чаще всего они рекламируют свои услуги в социальных сетях и общаются через группы «ВКонтакте» или каналы в Telegram.





Какие схемы чаще всего практикуют черные кредиторы?

По данным портала Банка России Fincult.info, часто заемщики даже не подозревают, что перед ними нелегальная организация. Иногда мошенники просто дают деньги под непомерно высокие проценты. Но порой прибегают и к откровенно преступным методам — отъему автомобиля или квартиры. Схем, по которым черные кредиторы привлекают невнимательных клиентов, довольно много. Расскажем о самых распространенных.

Предоплата за кредит

Казалось бы, странная схема — вы пришли брать кредит, а у вас просят деньги вперед. Однако это самый популярный вид мошенничества. «Консультант» будет просить у вас деньги за проверку кредитной истории, навяжет страховку, начислит комиссию за перевод и выдачу кредита. Также плату могут потребовать за услуги нотариуса или в качестве членского взноса в кооператив. Когда черный кредитор получит деньги, он просто исчезнет. Заем вы, скорее всего, не получите.

Кража персональных данных

Чтобы якобы выдать кредит, мошенники попросят вас принести полный пакет документов. Деньги вы не получите, а ваши персональные данные используют, чтобы взять настоящий заем в банке. Правда, средства получат преступники, а не вы. Кроме того, мошенники могут попросить у вас данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все ваши счета.

Подмена бумаг



Как разоблачить черного кредитора?



Сверьтесь с реестром ЦБ РФ



Мошенники могут в последний момент подменить договор, и вы подпишете бумаги с совершенно другими условиями. Либо в документах не будет прописан срок возврата кредита. После этого они смогут запросить у вас всю сумму на следующий день со всеми процентами.Чтобы не стать жертвой черных кредиторов, проверьте, состоит ли компания в реестре финансовых организаций на сайте Банка России. Если нет, то она ведет работу нелегально.

Даже если вы нашли название компании в списке, будьте внимательны. Часто мошенники копируют название, логотип, сайт добросовестной организации и ведут работу от ее имени. Сверьте ИНН, адрес, электронную почту, номера телефонов.

В поисковых системах «Яндекс» и Mail.ru сайты проверенных финансовых организаций промаркированы специальным знаком — синим кружком с галочкой. Если такой маркировки нет, велики риски, что это сайт нелегалов, на него лучше не заходить.

Читайте мелкий шрифт в договоре

Внимательно читайте все договоры, которые подписываете. У легальных кредиторов обычно это многостраничный документ, где подробно и четко указаны все условия. Его оформление регламентировано законом. Например, полная стоимость прописывается в квадратной рамке на первой странице в правом верхнем углу. Все условия договора должны быть указаны в отдельной таблице.

Черные кредиторы не заморачиваются с оформлением договоров. Текст обычно умещается на 1—2 листах. Условия часто прописывают мелким шрифтом, формулировки у них расплывчатые и неточные.

Возьмите договор домой и подумайте

Если у вас есть сомнения, стоит ли брать кредит, возьмите договор домой. Кредитор обязан отдать вам документы и предоставить 5 дней на раздумье. Условия за это время не поменяются.

Черный кредитор сделает все, чтобы вы подписали его договор здесь и сейчас. Он может говорить, что завтра такого выгодного предложения вы не получите. Если вас слишком настойчиво уговаривают, это повод заподозрить организацию в мошенничестве.

Не соблазняйтесь бесплатным сыром в мышеловке

Если вам предлагают подозрительно выгодные условия, проверьте все несколько раз. Если какие-то формулировки в документах вызывают у вас подозрения, проконсультируйтесь с независимым специалистом.

Часто черные кредиторы наживаются на тех, у кого нет возможности отдать долг. Они обещают деньги на «скромных», на первый взгляд, условиях — просят взамен «всего лишь» гарантию возврата, чаще всего залог имущества. В договор включают долговую ловушку. Например, график платежей будет составлен таким образом, что вы не сможете гасить долг в нужном объеме и в нужное время. В результате мошенники получат вашу квартиру.

Что делать, если кто-то из близких заключил контракт с черным кредитором?

Нужно написать жалобу в Банк России и заявление в полицию. Черным кредиторам только на руку, если пострадавшие от их незаконных действий будут по тем или иным причинам умалчивать о случившемся.

Если черные кредиторы пытаются взыскать с вас просроченную задолженность, выдавая себя за коллекторов или поручив это им на самом деле, вы можете обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

Если вы не обнаружили компанию в реестре или организация, указанная в реестре, нарушает правила, обратитесь в интернет-приемную Банка России и подайте заявление в правоохранительные органы.