В Челябинской области восстановили права почти тысячи дольщиков

В регионе строится 194 дома с привлечением средств южноуральцев

«В УрФО с привлечением средств дольщиков строится 902 дома, из них 194 — на территории Челябинской области»,

— рассказали в КСП области.

«Важнейшая задача по срокам — завершить все строительные работы до конца 2023 года. Необходимо сделать все, чтобы объекты сдать вовремя»,

— говорил ранее Алексей Текслер.

В Челябинской области в этом году восстановили права 997 обманутых дольщиков. В целом в Уральском федеральном округе сохраняется тенденция к снижению числа проблемных домов, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.В Уральском федеральном округе с начала года количество проблемных домов снизилось на 50,7% (со 138 до 68).Вопрос восстановления прав граждан — участников долевого строительства находится на постоянном контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Проблемы дольщиков в регионе решаются совместно с Фондом развития территорий.Ранее сообщалось, что в регионе восстановят права более 3 тысяч 200 дольщиков. На эти цели направили более 4,3 млрд рублей (свыше 700 млн рублей из областного бюджета). Работа по списку проблемных объектов проводится по утвержденной дорожной карте.По данным Фонда развития территорий, за восемь месяцев этого года в России восстановили права 30,9 тыс. дольщиков.