В Челябинске внедряются современные подходы к обработке мусора

Журналистам рассказали о работе полигона ТБО в Полетаево, планах его модернизации и перспективах рекультивации

Паспортные данные, салатовые жилеты, строгий инструктаж, передвижение по определенной трассе, курение под строгим запретом — челябинские журналисты побывали на режимном объекте, куда обычный человек вряд ли попадет. Нет, это не оборонка, и не металлургия, и не пищевое производство, но предприятие, играющее не менее стратегическую роль в жизнедеятельности города. Это полигон ТБО, куда попадают отходы из баков, установленных в каждом дворе. В том числе из особых желтых. Что происходит с мусором в финале его существования — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Полигон представляет собой комплекс из трех карт для захоронения отходов (две из них уже выведены из эксплуатации и готовятся к рекультивации). Но не только! На челябинском полигоне мусор еще и сортируют, чтобы дать ему вторую жизнь.

Карта — это на профессиональном сленге. В действительности это огромная яма площадью 115 тысяч квадратных метров и емкостью 3 миллиона 700 тысяч тонн, и пока она заполнена лишь наполовину.

В год полигон принимает до 420 тысяч тонн отходов. Таким образом, есть временной задел для организации еще одной карты для захоронения отходов. Этот вопрос сегодня в стадии проработки, поясняет гендиректор полигона Александр Шварц.

Как заметила в этой связи заместитель министра экологии Челябинской области Юлия Жукова, важно понимать, что строительство новой карты полигона не означает расширения — новый объект может появиться только по мере закрытия действующей карты.



«Кроме того, с 2027 года ожидается снижение потока отходов на полетаевский полигон благодаря запуску аналогичного объекта мощностью 110 тысяч тонн в год. Он появится также в Сосновском районе, но другой его части, близ деревни Чишма», — отметила она.

Юлия Жукова добавила, что все проекты проходят обязательные экологические экспертизы, подтверждающие их безопасность, и оснований для беспокойства у жителей нет.

«Регулярный мониторинг качества воздуха в районе полетаевского полигона не выявил превышений допустимых концентраций вредных веществ. Контроль осуществляется как самим предприятием, так и надзорными ведомствами, включая Росприроднадзор», — подчеркнула замминистра.

Что касается сортировки и переработки мусора, предприятие постоянно работает над усилением этой составляющей, говорит гендиректор Александр Шварц. Сегодня на полигоне работают две линии сортировки: одна для смешанных отходов, другая — для предварительно разделенного мусора.

«На первой линии происходит первичная сортировка, а на второй — более глубокая вторичная сортировка, позволяющая извлекать пластик, картон, металл, стекло и алюминиевые банки, то есть вторичные ресурсы, которые отправляются на перерабатывающие предприятия. Процент извлечения вторичных ресурсов (пластик, картон, металл, стекло) составляет 21% — и это отличная цифра, особенно на фоне других регионов», — говорит Александр Шварц.

Цифра могла бы быть и выше, но все пока упирается в сознательность горожан, которые, говоря профессиональным языком, складируют, а попросту — пихают, в желтые контейнеры все подряд: от тряпок до овощных очистков.

Впрочем, представители полигона ТБО продолжают просветительскую работу с населением относительно сортировки мусора и верят в то, что с каждым годом процент извлечения вторичных ресурсов будет становиться все легче.

Свидетельство этой уверенности — планы по модернизации мусоросортировочного комплекса: с установкой новых сепараторных барабанов и продлением сортировочной линии.