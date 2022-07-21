В Челябинской области станет проще вернуть в оборот сельхозземли

Это позволит увеличить площадь пашни в регионе

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили поправки в федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который будет рассмотрен в ходе осенней сессии Госдумы, сообщает пресс-служба областного парламента.

Областные парламентарии также внесли собственные предложения по корректировке закона, чтобы сделать возврат бесхозных участков прозрачнее и проще на уровне регионов РФ.

Напомним, речь идет о принудительном изъятии заброшенных земель, которые не используются прежними собственниками по назначению, на них годами не проводятся сельхозработы.

Областные парламентарии выступили за сохранение 30-дневного срока, в течение которого изъятый земельный участок приобретается в муниципальную или государственную собственность. Законопроектом предлагается сократить его до 15 дней.

Также депутаты считают необходимым установить возможность выкупа надела органами власти по минимальной цене — не более 15% от его кадастровой стоимости. Чтобы стимулировать интерес потенциальных инвесторов к возвращению бесхозных земель в оборот, предлагается также отменить лимиты по снижению начальной цены в ходе торгов.

В настоящее время снизить цену более чем на 20% в ходе аукциона не получится. Действующим законодательством установлено, что для проведения мелиорации начальная цена изъятого земельного участка на торгах может быть снижена не более чем на 20%. Однако в отдельных случаях требуется больший объем средств на проведение мелиоративных мероприятий, считают эксперты.

«Одной из задач, поставленных президентом Российской Федерации, является обеспечение продовольственной безопасности. Для решения этой задачи в том числе необходимо эффективно и рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения. И поэтому, когда есть земли, которые собственник не обрабатывает, необходимо их вовлекать в оборот, засевать сельскохозяйственными культурами», — считает председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

По его словам, инициативы депутатов созвучны с предложениями, подготовленными комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ранее глава региона озвучил необходимость введения экономических изменений для обеспечения стабильности в финансовой сфере российских регионов.