Аналитики Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области выяснили, как изменился рейтинг профессий за 2023 год в регионе. Анализ показал увеличение дефицита специалистов в производственных отраслях. Остаются востребованными и профессии в сфере здравоохранения.
Среди рабочих профессий наиболее востребованными в 2023 году были:
- стрелок (коэффициент 473,5);
- шлифовщик (289);
- слесарь по сборке металлоконструкций (287);
- кузнец-штамповщик (248);
- электросварщик на АМ и ПАМ (114,5);
- монтажник СЖБК (110,5);
- осмотрщик вагонов (89,5);
- резчик на пилах, ножовках и станках (82).
По данным КСП за 2023 год, востребованными профессиями служащих стали:
- врач (98,4);
- инженер-программист (86);
- врач-хирург (72);
- врач-педиатр (67);
- мастер строительных и монтажных работ (60,7);
- акушерка (43);
- музыкальный руководитель (39,5).
Низкий коэффициент востребованности показали профессии бухгалтера (1,2), юриста (0,6) и экономиста (0,5).
Напомним, что, по данным на 31 декабря 2023 года, в Челябинской области количество зарегистрированных безработных составило 10,2 тысячи человек. Это рекордно низкий показатель по безработице за последние 4 года. Количество граждан без работы снизилось более чем в 6 раз.