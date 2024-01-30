Аналитики Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области выяснили, как изменился рейтинг профессий за 2023 год в регионе. Анализ показал увеличение дефицита специалистов в производственных отраслях. Остаются востребованными и профессии в сфере здравоохранения.

Среди рабочих профессий наиболее востребованными в 2023 году были:

  • стрелок (коэффициент 473,5);
  • шлифовщик (289);
  • слесарь по сборке металлоконструкций (287);
  • кузнец-штамповщик (248);
  • электросварщик на АМ и ПАМ (114,5);
  • монтажник СЖБК (110,5);
  • осмотрщик вагонов (89,5);
  • резчик на пилах, ножовках и станках (82).


По данным КСП за 2023 год, востребованными профессиями служащих стали:

  • врач (98,4);
  • инженер-программист (86);
  • врач-хирург (72);
  • врач-педиатр (67);
  • мастер строительных и монтажных работ (60,7);
  • акушерка (43);
  • музыкальный руководитель (39,5).

Низкий коэффициент востребованности показали профессии бухгалтера (1,2), юриста (0,6) и экономиста (0,5).

Напомним, что, по данным на 31 декабря 2023 года, в Челябинской области количество зарегистрированных безработных составило 10,2 тысячи человек. Это рекордно низкий показатель по безработице за последние 4 года. Количество граждан без работы снизилось более чем в 6 раз.