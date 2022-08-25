В Челябинской области снизили стоимость аренды земли для операторов связи и концессионеров

Меры нужны для поддержки предпринимателей в условиях санкций

Депутаты Заксобрания Челябинской области поддержали внесенный губернатором Алексеем Текслером законопроект по установлению льготных ставок арендной платы для операторов связи и концессионеров. Первые будут платить 0,7% от базовой ставки, вторые — 0,3%.

Снижение арендной платы на участки для размещения объектов связи поддержит телекоммуникационные компании в условиях санкций. Преференции для концессионеров помогут частично окупить крупные проекты.

Напомним, что в конце декабря 2021 года в Челябинской области снизили до минимума ставку аренды земли под спорткомплексы. Кроме того, участки будут выделять инвесторам без торгов.