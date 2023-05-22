В Челябинской области снижается уровень безработицы

Число вакансий, наоборот, растет

В Челябинской области продолжает снижаться уровень безработицы. За три года число нетрудоустроенных жителей сократилось в три раза. Сейчас на бирже труда зарегистрированы 11,9 тыс. человек, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Такие значения побили в очередной раз исторический минимум по безработице. Количество вакансий в регионе, наоборот, растет. В управлении по труду и занятости зарегистрировано 36,8 тыс. предложений о работе. В 2020 году их число было в 1,7 раза меньше — 21,7 тыс. штук.

По информации аналитиков КСП Челябинской области, к уменьшению безработицы в первую очередь привел дефицит кадров в промышленности. Из-за новых проектов по импортозамещению и оборонных заказов заводам потребовались рабочие руки. Также в регионе развивается строительный сектор. В этой сфере сократившийся миграционный поток упростил трудоустройство безработных граждан. Также в Челябинской области стало больше самозанятых.

Губернатор Алексей Текслер на встрече с профсоюзами отметил минимальные значения уровня безработицы в Челябинской области, развитие импортозамещения, рост промышленного производства и заработных плат, а также обратил внимание на работу по подготовке кадров на ранних сроках формирования подрастающего поколения.