Алексей Текслер анонсировал подготовку соглашения с региональными профсоюзами и объединением работодателей

Переговорная кампания начнется с 1 июля

В июле стартуют переговоры для заключения регионального соглашения между профсоюзами Челябинской области, объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством региона. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал во время совещания с представителями Федерации профсоюзов региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Во время подготовки к переговорам планируется сделать акцент на поддержку военнослужащих и членов их семей во взаимодействии с женскими клубами при центрах занятости населения, улучшение социально-бытовых условий на рабочих местах, а также на развитие наставничества и организацию менторства.

«Нагрузка на все отрасли экономики и социальной сферы заметно выросла. Наша общая задача — планомерно решать вопрос дефицита квалифицированных кадров, — подчеркнул Алексей Текслер. — Закреплять людей на местах, готовить молодую смену, используя для этого все возможности, включая участие в профильных федеральных проектах. Важно заниматься подготовкой кадров со школьной скамьи, чтобы мы готовили специалистов, которые нужны экономике», — пояснил губернатор.

В 2022 году начисленная среднемесячная заработная плата в регионе превысила 50 тысяч рублей, заметен ее устойчивый стабильный рост. Но не везде индексация зарплаты проходит на регулярной основе. Губернатор пояснил, что задача увеличивать оплату труда выше инфляции поставлена перед всеми службами и ведомствами, а система социального мониторинга, введенная по инициативе профсоюзов, поможет в этом.