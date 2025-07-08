В Челябинской области разработают федеральные стандарты Умного ИЖС

Подписано соответствующее соглашение

АНО «Центр компетенций Умный город» из Москвы и челябинская компания Голос.inSmart подписали соглашение о совместной реализации проекта по созданию федеральных государственных стандартов Умного индивидуального жилищного строительства. Свои подписи представители компаний поставили на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства в нашей стране свидетельствует о необходимости внедрения стандартов, регулирующих реализацию проектов „Умного дома“ в сегменте ИЖС и защищающих девелоперов на российском рынке от зависимости от решений зарубежных брендов, реализованных на базе неподконтрольной IT‑инфраструктуры»,— прокомментировал директор Голос.inSmart Алексей Усков.

В рамках проекта будет создана рабочая группа с участием представителей Минстроя, Минцифры и Минпромторга России, представителей органов власти Челябинской области, строительной отрасли и других. Для тестирования технических решений и выбора лучших будет реализован пилотный проект по созданию испытательного полигона.

«Главная цель этого уникального проекта — создание ГОСТа для отечественного „коробочного“ автономного решения для застройщиков и управляющих компаний, которое объединяет набор сервисов для жителей»,— уточнил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Уточняется, что этот проект выведет Челябинскую область в лидеры по производству отечественных систем для умных домов и городов.

Какие еще соглашения были подписаны на «Иннопроме» — читайте в нашем материале.