В Челябинской области продлили на год льготные ставки по налогу на прибыль

Предприниматели смогут экономить на обязательных платежах до 2024 года

Заксобрание Челябинской области изменило закон о налоге на прибыль. Депутаты одобрили продление действия льготной ставки в 13,5% до 1 января 2024 года. Планировалось, что преференции перестанут действовать в 2023 году.

Воспользоваться правом на низкую налоговую ставку в Челябинской области могут технопарки, управляющие компании и резиденты индустриальных парков, концессионеры, исполнители специальных инвестиционных контрактов. Также в июне регион стал первым в стране, где ввели комплексные меры поддержки IT-отрасли. По инициативе губернатора Алексея Текслера организациям, работающим в сфере IT, предоставили инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также льготы в размере 50% по налогу на имущество.

В 2021 году Челябинская область вошла в список регионов, которые заплатили крупнейшие отчисления в федеральный бюджет по налогу на прибыль (98 млрд рублей). Это связано с тем, что в прошлом году были высокие цены на металл и уголь и промышленники получили рекордные суммы.