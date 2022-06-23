Челябинская область первой в стране ввела налоговые льготы для IT‑отрасли

Компаниям телеком‑сферы снизили имущественные налоги на 50%

Челябинская область первой в стране ввела комплексные меры поддержки IT-отрасли. По инициативе губернатора Алексея Текслера организациям, работающим в сфере телекоммуникаций, предоставят инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также льготы в размере 50% по налогу на имущество. Депутаты Заксобрания одобрили соответствующие поправки в областной закон.

«Для нас направление информационных технологий крайне важно, и мы поддерживаем своих специалистов. Принято решение снизить за счет средств областного бюджета процентную ставку по ипотеке для IT-специалистов. Также поддерживаем сами компании, работающие в этой сфере, и приветствуем приход в регион новых инвесторов в сфере телекоммуникаций. Сложности с поставками зарубежного оборудования не должны стать причиной снижения качества или надежности связи. Поэтому принято решение на уровне региона предоставить телекоммуникационным компаниям дополнительные меры поддержки в виде налоговых льгот», — считает Алексей Текслер.

По его словам, льготы по налогам помогут сохранить нынешнюю инвестиционную привлекательность и высокую динамику IT-отрасли, которая призвана стать одним из драйверов развития экономики региона.

«В существующих геополитических условиях наличие этой меры поддержки позволит повысить инвестиционную привлекательность нашего региона для операторов связи, которые столкнулись с нехваткой оборудования и комплектующих в связи с прекращением зарубежных поставок», — говорит министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Напомним, в начале июня приняты поправки в региональный закон о применении компаниями IT-отрасли пониженной ставки налога в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1%, если объект налогообложения — доходы.