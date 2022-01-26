В Челябинской области приняли закон об обязательной аттестации гидов

Несертифицированных туристических работников будут штрафовать

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили изменения в закон о туризме. С 1 июля 2022 года все экскурсоводы и гиды-переводчики будут обязаны пройти аттестацию. Для этого при министерстве экономического развития региона создадут специальную комиссию, куда войдут представители сферы и чиновники. Подтверждать свою профпригодность придется раз в пять лет, даже самозанятым. При этом надо будет платить госпошлину — 1300 рублей.

Как пояснил заместитель министра экономического развития области Андрей Минченко, закон предусматривает переходный период в один год. Таким образом, штрафовать гидов, которые не прошли аттестацию, начнут с 1 июля 2023 года.

Сейчас на федеральном уровне проходит публичное обсуждение правил оказания услуг экскурсоводами, разрабатывается порядок ведения единого федерального реестра, утверждаются критерии аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников.

В Челябинской области официально работает около 260 экскурсоводов и инструкторов-проводников. Также в регионе действуют около 20 бюро по переводу, в которых работают около 60 специалистов.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» участники туристического рынка, в регионе и так давно наблюдается дефицит профессиональных экскурсоводов. Не исключено, что введение дополнительных требований еще сильнее сократит штат легальных гидов.