В Челябинской области гидов без аттестатов не допустят к работе с 1 июля

Нарушителям требований нового закона грозят штрафы

В Челябинской области создается специальная комиссия по допуску экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов-проводников к работе. Им будут выдавать аттестаты. Без этого документа с 1 июля специалисты не смогут выполнять свои профессиональные обязанности. Соответствующие изменения в областной закон «О содействии развитию туризма» депутаты комитета по экономической политике регионального парламента рекомендовали принять сразу в трех чтениях.

«С 1 июля вступит в силу федеральный закон „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“, которым вводится новое правовое регулирование деятельности экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов-проводников, в том числе их обязательная аттестация. Прохождение аттестации будет обязательным каждые пять лет, проводиться она будет созданными в субъектах РФ аттестационными комиссиями. В Челябинской области новые полномочия в сфере туризма возложены на Минэкономразвития Челябинской области», — сообщил председатель комитета по экономической политике Заксобрания области Евгений Илле.

Предполагается, что новые требования к работе экскурсоводов затронут около 250 человек, работающих в сфере туризма Челябинской области. Помимо этого, в регионе насчитывается около 20 бюро по переводу с иностранных языков, где прохождение аттестации необходимо 60 специалистам. Аттестация не потребуется штатным гидам религиозных организаций и промышленных предприятий, если человек уже является, например, сотрудником завода (есть трудовой договор). Также процедура не будет обязательной для гидов, работающих в рамках образовательных программ.

«Минэкономразвития Челябинской области перейдут полномочия по созданию аттестационной комиссии для экскурсоводов, гидов, переводчиков, по внесению сведений в единый федеральный реестр экскурсоводов, по утверждению единой формы нагрудной идентификации — карточки гидов, а также организации государственного контроля и надзора за деятельностью компаний, ИП, физлиц, работающих в сфере туризма региона», — пояснила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

По ее словам, за нарушение требований закона предусмотрены административные штрафы. Для прохождения аттестационной комиссии и получения документа заявителю необходимо будет уплатить госпошлину в размере 1,3 тыс. рублей.

«Сотрудники сферы туризма должны уже к 1 июля успеть оформить аттестацию, при этом мы понимаем, что туристический сезон в регионе начинается гораздо раньше, уже в мае туристический бизнес работает в полную силу. Важно, чтобы люди из-за новых требований не остались без работы, а туристические маршруты не оказались пустыми», — отметил председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев.

По словам владелицы челябинской туристической компании «Дискавери» Любови Глазуновой, на рынке туризма в регионе и так давно наблюдается дефицит профессиональных экскурсоводов, не исключено, что введение дополнительных требований по аттестации еще сильнее сократит штат гидов и профессиональных проводников.

Ранее о проблеме нехватки квалифицированных экскурсоводов в интервью ИА «Первое областное» сообщал замминистра экономического развития области Андрей Минченко.