«В Трудовой кодекс внесены изменения по сохранению рабочих мест за мобилизованными сотрудниками. Где-то возможно даже сохранение минимальной оплаты труда особо ценным сотрудникам, чтобы они вернулись и продолжили работать. Это в ваших руках»,

— обратился Алексей Фартыгин к руководителям крупных предприятий региона.

«У военного комиссара есть данные по востребованным военно-учетным специальностям. Но ему не известно, какую должность человек занимает на предприятии, какие у него жизненные обстоятельства — сколько детей, кто на иждевении. При получении повесток специалисты кадровых служб должны понимать, с кем надо взаимодействовать, чтобы сохранить сотрудника с редкой специальностью, которого нельзя быстро заменить. Эту работу надо организовать максимально оперативно»,

— заявил Алексей Фартыгин.





«Мы активно работаем. Хочу поблагодарить военного комиссара и правительство области. Ни на одно обращение мы не получили отказ. Есть полная поддержка. Администрация активно включилась в совместную работу»,

— подчеркнул Константин Струков.