На предприятиях Челябинской области предлагают ввести правило по сохранению минимальной заработной платы для особо ценных специалистов, которых призвали в армию для участия в военной спецоперации. С такой инициативой заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин выступил сегодня, 28 сентября, на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей. Эта мера поддержки может быть принята по решению руководства компаний. Также работодатели обязаны сохранить рабочее место специалиста, чтобы после службы в рядах вооруженных сил он мог продолжить трудиться на заводе.
«В Трудовой кодекс внесены изменения по сохранению рабочих мест за мобилизованными сотрудниками. Где-то возможно даже сохранение минимальной оплаты труда особо ценным сотрудникам, чтобы они вернулись и продолжили работать. Это в ваших руках», — обратился Алексей Фартыгин к руководителям крупных предприятий региона.
Алексей Фартыгин отметил, что сейчас важно соблюсти баланс между задачами по призыву в рамках частичной мобилизации и сохранением устойчивости экономики. Предприятиям нужно обеспечить бронь специалистам редких специальностей.
«У военного комиссара есть данные по востребованным военно-учетным специальностям. Но ему не известно, какую должность человек занимает на предприятии, какие у него жизненные обстоятельства — сколько детей, кто на иждевении. При получении повесток специалисты кадровых служб должны понимать, с кем надо взаимодействовать, чтобы сохранить сотрудника с редкой специальностью, которого нельзя быстро заменить. Эту работу надо организовать максимально оперативно», — заявил Алексей Фартыгин.
Первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Константин Струков отметил, что главные задачи руководителей предприятий в условиях частичной мобилизации — «успокоить людей, сохранить коллективы и производство». Он подчеркнул, что крупные организации активно ведут работу по бронированию сотрудников.
«Мы активно работаем. Хочу поблагодарить военного комиссара и правительство области. Ни на одно обращение мы не получили отказ. Есть полная поддержка. Администрация активно включилась в совместную работу», — подчеркнул Константин Струков.
Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Сегодня, 28 сентября, из Челябинска отправилась в армию новая группа призванных по мобилизации. 60 резервистов из Металлургического района — сотрудники «Мечела», ЧЦЗ и других заводов.
«В Трудовой кодекс внесены изменения по сохранению рабочих мест за мобилизованными сотрудниками. Где-то возможно даже сохранение минимальной оплаты труда особо ценным сотрудникам, чтобы они вернулись и продолжили работать. Это в ваших руках», — обратился Алексей Фартыгин к руководителям крупных предприятий региона.
Алексей Фартыгин отметил, что сейчас важно соблюсти баланс между задачами по призыву в рамках частичной мобилизации и сохранением устойчивости экономики. Предприятиям нужно обеспечить бронь специалистам редких специальностей.
«У военного комиссара есть данные по востребованным военно-учетным специальностям. Но ему не известно, какую должность человек занимает на предприятии, какие у него жизненные обстоятельства — сколько детей, кто на иждевении. При получении повесток специалисты кадровых служб должны понимать, с кем надо взаимодействовать, чтобы сохранить сотрудника с редкой специальностью, которого нельзя быстро заменить. Эту работу надо организовать максимально оперативно», — заявил Алексей Фартыгин.
Первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Константин Струков отметил, что главные задачи руководителей предприятий в условиях частичной мобилизации — «успокоить людей, сохранить коллективы и производство». Он подчеркнул, что крупные организации активно ведут работу по бронированию сотрудников.
«Мы активно работаем. Хочу поблагодарить военного комиссара и правительство области. Ни на одно обращение мы не получили отказ. Есть полная поддержка. Администрация активно включилась в совместную работу», — подчеркнул Константин Струков.
Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября. Сегодня, 28 сентября, из Челябинска отправилась в армию новая группа призванных по мобилизации. 60 резервистов из Металлургического района — сотрудники «Мечела», ЧЦЗ и других заводов.