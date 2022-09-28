«По идее я, как человек с боевым опытом, вообще должен при объявлении мобилизации незамедлительно явиться в военкомат. Плюс свои соображения: я же смотрю телевизор и понимаю, что „там“ обстановка все серьезнее и серьезнее. Там очень жарко, там потребуются мои навыки. Тем более, сейчас в армию пойдет очень много „желторотиков“. А для меня будет привычная атмосфера: я служил в минометной батарее, в Чечне мы несколько месяцев провели в окопах и на блокпостах: охраняли Аргунское ущелье и другие объекты. Скорее всего, когда будет тяжело, я не побегу. И пацанам, которые будут рядом, мой опыт пригодится»,

— рассказывает Андрей.

«Я по специальности пулеметчик, а когда окажусь „там“ — ну, будет ясно, куда пошлют. Решение идти за повесткой принимал спокойно. Семья переживает, конечно, но отговаривать не пробовали. Супруга и старший сын все понимают, а младший пока слишком маленький. Так что морально я готов, физически, вроде бы, тоже»,

— делится Блинов.

«Тревога есть, страха вроде бы нет. За семью только переживаю, нам никто ничего не объяснил: как оплачивается служба, как им будут помогать, куда обращаться. А так все вроде бы ясно: в Свердловской области освежу навыки водителя бронетранспортера и „туда“»,

— объясняет 27-летний Денис.



«Тяжело на это смотреть. Дай бог, им не придется именно что воевать. Главное, чтобы вернулись живыми»,

— вздохнул на прощание глава района Сергей Кочетков.

