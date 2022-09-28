Из Челябинска отправилась в армию новая группа призванных по мобилизации. Утром 28 сентября от военкомата Металлургического района в Свердловскую область стартовали сразу три автобуса — больше 60 резервистов, передает корреспондент Первого областного информагентства.
Большая часть призванных из Металлургического района — сотрудники местных промышленных гигантов, «Мечела», ЧЦЗ и других заводов. Проводить уходящих в армию парней пришел глава района Сергей Кочетков, с напутственным словом к православным мобилизованным обратился настоятель одного из местных храмов.
Среди резервистов — немало матерых мужиков. Напомним, призыву по частичной мобилизации подлежат в первую очередь мужчины в возрасте до 35 лет. Но и те, кто постарше, могут при желании повторно вступить в ряды ВС РФ. Многие уехавшие сегодня на переподготовку в один из учебных центров Свердловской области имеют реальный боевой опыт, так что их присутствие среди молодежи неудивительно.
Один из таких добровольцев, самостоятельно явившихся за повесткой в военкомат — 44-летний Андрей, ветеран второй чеченской кампании.
«По идее я, как человек с боевым опытом, вообще должен при объявлении мобилизации незамедлительно явиться в военкомат. Плюс свои соображения: я же смотрю телевизор и понимаю, что „там“ обстановка все серьезнее и серьезнее. Там очень жарко, там потребуются мои навыки. Тем более, сейчас в армию пойдет очень много „желторотиков“. А для меня будет привычная атмосфера: я служил в минометной батарее, в Чечне мы несколько месяцев провели в окопах и на блокпостах: охраняли Аргунское ущелье и другие объекты. Скорее всего, когда будет тяжело, я не побегу. И пацанам, которые будут рядом, мой опыт пригодится», — рассказывает Андрей.
Другой ветеран, Сергей Блинов, тоже полагает, что снова оказаться на фронте — его обязанность. Блинов тоже прошел в свое время Чечню, демобилизовался ефрейтором.
«Я по специальности пулеметчик, а когда окажусь „там“ — ну, будет ясно, куда пошлют. Решение идти за повесткой принимал спокойно. Семья переживает, конечно, но отговаривать не пробовали. Супруга и старший сын все понимают, а младший пока слишком маленький. Так что морально я готов, физически, вроде бы, тоже», — делится Блинов.
Опытных людей в толпе уезжающих легко отличить по полувоенной одежде цветов оливы и хаки и серьезным рюкзакам. Анатолий спокойно перечисляет, что посчитал необходим взять с собой: термобелье, носки, две флисовых фуфайки, собственную рацию. В магазине армейского снаряжения он еще и потратился на дополнительные «почи», пристегиваемые к разгрузке кармашки для магазинов.
Более молодые парни, у которых за плечами только мирная срочная служба, тоже стараются не показывать, что нервничают.
«Тревога есть, страха вроде бы нет. За семью только переживаю, нам никто ничего не объяснил: как оплачивается служба, как им будут помогать, куда обращаться. А так все вроде бы ясно: в Свердловской области освежу навыки водителя бронетранспортера и „туда“», — объясняет 27-летний Денис.
Максиму 32 года года, он рассчитывает как минимум на сержантскую должность: в его документах указана специальность «инструктор по вождению бронетехники». Максим шутит, что, мол, кто еще кого будет на полигоне учить — наставники-контрактники его или он их.
Для резервистов администрация района и военкомат зафрахтовали сразу три автобуса. Мест больше, чем самих мобилизованных, так что они расположились вольготно. Впрочем, сразу же начали вылезать из автобусов или высовываться в окна: еще раз обняться с близкими, сфотографироваться на память. Многочисленные полицейские и гражданские сотрудники военкомата им не препятствовали. Тем более, что когда наконец прозвучала окончательная команда «По машинам!», бывалые дядьки и молодежь дисциплинированно уселись обратно. И короткая колонна в сопровождении экипажа ГИБДД под крики провожающих (в основном звучало «ЧМЗ — сила!») отправилась в путь.
«Тяжело на это смотреть. Дай бог, им не придется именно что воевать. Главное, чтобы вернулись живыми», — вздохнул на прощание глава района Сергей Кочетков.
Как прошла в Челябинской области первая неделя под знаком частичной мобилизации, можно прочитать в нашем материале.
Большая часть призванных из Металлургического района — сотрудники местных промышленных гигантов, «Мечела», ЧЦЗ и других заводов. Проводить уходящих в армию парней пришел глава района Сергей Кочетков, с напутственным словом к православным мобилизованным обратился настоятель одного из местных храмов.
Среди резервистов — немало матерых мужиков. Напомним, призыву по частичной мобилизации подлежат в первую очередь мужчины в возрасте до 35 лет. Но и те, кто постарше, могут при желании повторно вступить в ряды ВС РФ. Многие уехавшие сегодня на переподготовку в один из учебных центров Свердловской области имеют реальный боевой опыт, так что их присутствие среди молодежи неудивительно.
Один из таких добровольцев, самостоятельно явившихся за повесткой в военкомат — 44-летний Андрей, ветеран второй чеченской кампании.
«По идее я, как человек с боевым опытом, вообще должен при объявлении мобилизации незамедлительно явиться в военкомат. Плюс свои соображения: я же смотрю телевизор и понимаю, что „там“ обстановка все серьезнее и серьезнее. Там очень жарко, там потребуются мои навыки. Тем более, сейчас в армию пойдет очень много „желторотиков“. А для меня будет привычная атмосфера: я служил в минометной батарее, в Чечне мы несколько месяцев провели в окопах и на блокпостах: охраняли Аргунское ущелье и другие объекты. Скорее всего, когда будет тяжело, я не побегу. И пацанам, которые будут рядом, мой опыт пригодится», — рассказывает Андрей.
Другой ветеран, Сергей Блинов, тоже полагает, что снова оказаться на фронте — его обязанность. Блинов тоже прошел в свое время Чечню, демобилизовался ефрейтором.
«Я по специальности пулеметчик, а когда окажусь „там“ — ну, будет ясно, куда пошлют. Решение идти за повесткой принимал спокойно. Семья переживает, конечно, но отговаривать не пробовали. Супруга и старший сын все понимают, а младший пока слишком маленький. Так что морально я готов, физически, вроде бы, тоже», — делится Блинов.
Опытных людей в толпе уезжающих легко отличить по полувоенной одежде цветов оливы и хаки и серьезным рюкзакам. Анатолий спокойно перечисляет, что посчитал необходим взять с собой: термобелье, носки, две флисовых фуфайки, собственную рацию. В магазине армейского снаряжения он еще и потратился на дополнительные «почи», пристегиваемые к разгрузке кармашки для магазинов.
Более молодые парни, у которых за плечами только мирная срочная служба, тоже стараются не показывать, что нервничают.
«Тревога есть, страха вроде бы нет. За семью только переживаю, нам никто ничего не объяснил: как оплачивается служба, как им будут помогать, куда обращаться. А так все вроде бы ясно: в Свердловской области освежу навыки водителя бронетранспортера и „туда“», — объясняет 27-летний Денис.
Максиму 32 года года, он рассчитывает как минимум на сержантскую должность: в его документах указана специальность «инструктор по вождению бронетехники». Максим шутит, что, мол, кто еще кого будет на полигоне учить — наставники-контрактники его или он их.
Для резервистов администрация района и военкомат зафрахтовали сразу три автобуса. Мест больше, чем самих мобилизованных, так что они расположились вольготно. Впрочем, сразу же начали вылезать из автобусов или высовываться в окна: еще раз обняться с близкими, сфотографироваться на память. Многочисленные полицейские и гражданские сотрудники военкомата им не препятствовали. Тем более, что когда наконец прозвучала окончательная команда «По машинам!», бывалые дядьки и молодежь дисциплинированно уселись обратно. И короткая колонна в сопровождении экипажа ГИБДД под крики провожающих (в основном звучало «ЧМЗ — сила!») отправилась в путь.
«Тяжело на это смотреть. Дай бог, им не придется именно что воевать. Главное, чтобы вернулись живыми», — вздохнул на прощание глава района Сергей Кочетков.
Как прошла в Челябинской области первая неделя под знаком частичной мобилизации, можно прочитать в нашем материале.