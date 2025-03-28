В Челябинской области подорожали расходные материалы для авто на 9%

Подготовка машины к лету обойдется в 21 тысячу рублей

В Челябинской области подорожали расходные материалы для автомобилей в среднем на 9%. Подготовка машины к лету обойдется в 21 тысячу рублей, выяснили аналитики «Авито Товаров». Результатами своего исследования они поделились с ИА «Первое областное».

Самая популярная сезонная автопроцедура у жителей Челябинска — смена шин. С наступлением тепла две трети опрошенных меняют зимнюю резину на летнюю (63%) и обновляют моторное масло и фильтры (60%), 42% проводят балансировку колес, 36% проверяют тормозную жидкость, 33% проверяют и заряжают аккумулятор. Не проводят никаких специальных работ весной только 2% респондентов.

Большинство автовладельцев тратят на сезонное обслуживание автомобиля от 5 001 до 10 000 рублей (33%). Уложиться в 5 000 рублей удается 21%. 19% тратят от 10 001 до 25 000 рублей. Больше этих сумм — 22%.

Продажи тормозных жидкостей выросли в два раза. Охлаждающие жидкости покупали чаще на 10%, моторные масла — на 8%, другие масла — на 5%. В общей сложности продажи расходников для ухода за автомобилем за год увеличились на 27%. При этом за последний месяц относительно февраля на платформе стали чаще покупать моторные масла (+15%), омывайку (+7%), автокосметику и автоаксессуары (+3%).

Что касается более крупных покупок, 25% опрошенных нужен комплект летних шин, 22% — новый аккумулятор, 4% собираются приобрести новые фары или лампы, столько же — диски или колпаки для колес. Никаких покупок не планируют 9%.

«Одна из самым популярных автоуслуг весной — это замена резины. По данным аналитиков, спрос на шиномонтаж в России в марте 2025 года уже вырос на 77% — а это только начало активного сезона „переобувки“ для большинства регионов», — уточнил руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

По его словам, такой интерес продиктован возможностью сэкономить на этой услуге — пользователи обращаются в сервисы, которые предлагают заменить покрышки бесплатно или со скидкой прямо на месте покупки шин.