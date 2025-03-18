В Челябинске цены на услуги шиномонтажа выросли на 10%

Среди причин — увеличение цен на расходные материалы и электричество

Резкое потепление подогрело спрос на услуги по замене зимней резины на летнюю. В Челябинске на две недели раньше открыли запись на переобувку машин. Замена колес этой весной обойдется дороже на 10%. Средний чек за замену колес «под ключ» R14 достигнет 1,8 тысячи рублей. Подробнее о готовности шиномонтажек — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

«Мы открыли запись на переобувку, уже есть первые посетители. Ажиотажный спрос ждем через неделю, поскольку уральская погода переменчива и наши люди привыкли не спешить со сменой покрышек. Менять резину на летнюю нужно при среднесуточной температуре +5 градусов, не раньше, пока ночью в регионе минус. Думаю, через неделю будет наплыв, будут большие очереди», — говорит владелец автосервиса Альберт Шоков.





В его мастерской уже все готово к началу сезона. Закуплены нужные герметики, пасты и очистители, а также балансировочные грузики, без которых невозможна балансировка колес.

«В этом году сильно подорожали расходные материалы, поскольку большинство герметиков и паст идут импортного производства. Во-вторых, выросла стоимость электроэнергии, а расход киловатт в мастерской колоссальный. Компрессор работает почти в непрерывном режиме. В-третьих, проиндексированы зарплаты работников. Средний доход по итогам 2024 года составил 65 тысяч рублей в месяц», — объясняет он.





Одна из основных проблем — кадровая. Работа не из легких, в сезон один мастер переобувает несколько десятков машин. Одна покрышка даже самого скромного диаметра весит около пяти килограммов. Именно по этой причине среди мастеров не встретить женщин. Сами мастера шутят, что их работа позволяет экономить на спортзале.

Несмотря на хорошую зарплату, в сезон на шиномонтажках, как правило, не хватает рабочих рук. Поэтому многие сервисы сдают рабочие места в аренду за небольшую плату. Но для бизнеса в этом есть свои риски, ведь в процессе замены резины возможно повредить корпус авто, датчики давления шин, поцарапать литые диски. Альберт Шоков рассказал нам, как в первые годы работы он долго не решался приступить к смене покрышек на дорогом кадиллаке. Спустя 15 лет стажа он готов к шиномонтажу на «Ламборгини» и «Порше».





В Челябинске крупные сервисы имеют страховые полисы по отдельным видам сложных и дорогих работ. Но в основном за любую поломку ответственность несет конкретный мастер, который нарушил технологию. Кстати, на замену покрышек действует свой норматив — по времени шиномонтаж четырех колес не должен превышать 25 минут.

В 2024 году шиномонтажники вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в автосфере, согласно исследованиям платформы «Авито». В высокий сезон им удается зарабатывать по 150—200 тысяч в неделю. В этом году стоимость услуг по шиномонтажу для колес R14 обойдется автовладельцам в среднем в 1800 рублей, R15 — 2,2 тысячи рублей, R17 — 2,5 тысячи рублей. Покрышки больших размеров в основном установлены на автомобилях китайских марок. Городские кроссоверы и внедорожники переобувать дороже всего.





Среди новых услуг в сервисных центрах — выездной шиномонтаж. При этом если раньше услугу оказывали только автовладельцам с комплектом шин (резина на дисках), то сейчас мастера готовы выехать и для замены покрышек. Стоимость выездного шиномонтажа на 20% дороже, чем в обычном сервисе.

По данным ТАСС, услуги шиномонтажа в России подорожали весной 2025 года на 19% — до 2,5 тысячи рублей год к году. Средняя стоимость одной шины легкового автомобиля, по данным исследования, составила 7,54 тысячи рублей — это на 16% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 19%. Средний чек на покупку жидкости для омывания стекла вырос на 12%, набора щеток стеклоочистителя — на 11%.

Между тем импорт автомобильных шин в Челябинскую область вырос в восемь раз.