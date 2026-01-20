В Челябинской области подешевела популярная марка бензина

В декабре 2025-го стоимость АИ-92 уменьшилась на 1%

В Челябинской области подешевела популярная у автовладельцев марка бензина. В декабре 2025 года стоимость АИ-92 уменьшилась почти на 1% по отношению к ноябрю, сообщает Челябинскстат.

В декабре индекс потребительских цен на АИ-92 составил 99,11% (−0,89%), на АИ-95 — 99,21% (−0,79%), АИ-98 и выше — 100,62% месяц к месяцу.

Челябинская область не первый год входит в топ-5 регионов РФ с самыми доступным ценами на автомобильное топливо. Средняя цена за АИ-92 в регионе в конце 2025 года составляла порядка 60 рублей за литр.

В целом за год цены на бензин на Южном Урале подросли, но динамика роста ниже, чем в других российских регионах. По данным Челябинскстата, стоимость АИ-92 увеличилась на 11,13%, АИ-95 — на 10,26%, АИ-98 и выше — на 8,08%.