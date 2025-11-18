Бензин в Челябинской области подорожал на 13% за год

Стоимость продуктовой корзины увеличилась на 4% с начала 2025‑го

Цены на автомобильное топливо в Челябинской области растут. По данным Челябинскстата, за год бензин АИ-92 подорожал на 13,06%, а АИ-95 — на 11,58%. Только за октябрь прибавка в стоимости составила 3,39% и 2,67% соответственно, сообщает сайт Bfm74.

В октябре товары и услуги в регионе подорожали в среднем на 0,68%. Значительно выросла в цене и продуктовая корзина. За последний месяц продукты подорожали на 1,45%, а с начала года — уже на 3,57%. Непродовольственные товары с декабря 2024 года стали дороже на 2,18%.

Услуги временно начали дешеветь. В октябре их стоимость снизилась на 0,75%, однако в годовом выражении (с конца 2024 года) цена все равно выросла почти на 8%.

В Новосибирске, к примеру, за год цена на АИ-92 увеличилась на 11,5%, сообщает gorsite. ru.