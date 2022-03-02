В Челябинской области поддержат импортозамещение

Фонд развития промышленности региона переориентируют на помощь производителям уникальной отечественной продукции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с экономическим блоком правительства Челябинской области по вопросу реализации в регионе политики импортозамещения. Глава региона поручил помочь предприятиям Челябинской области как можно скорее переориентировать работу на создание импортозаместительной продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Также и наши научные, образовательные организации должны активно включиться в этот процесс, таким образом, мы с вами должны нивелировать влияние санкций, обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, увеличить инвестиционную активность, количество рабочих мест (в связи с планами по импортозамещению), активно вовлекать в этот процесс и наши предприятия оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул Алексей Текслер.

По решению главы региона будет усилено направление развития импортозамещения в областном Минпроме, на эти задачи также будет переориентирован областной Фонд развития промышленности.

Экономическому блоку правительства поручено перепрофилировать работу оперштаба по устойчивому развитию экономики (он был создан в период пандемии для снижения негативных последствий), его возглавит заместитель губернатора Егор Ковальчук. На постоянной основе будет работать межведомственный координационный центр, который будет взаимодействовать со всеми ведомствами (Минпромом, Минсельхозом, Минэкономразвития).

Министерству сельского хозяйства поручено на постоянной основе мониторить цены и запасы продуктов питания. Все региональные решения по поддержке будут дополнять и усиливать федеральные меры. Также глава региона поручил с учетом наложенных на страну ограничений проработать вопросы логистических возможностей региона.

«Важно оказать поддержку среднему и малому бизнесу по налаживанию различных цепочек — логистических, транспортных — с теми субъектами, с которыми продолжится наше сотрудничество», — заявил Алексей Текслер.

Алексей Текслер напомнил о том, что задачу по импортозамещению в реальном секторе экономики поставил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. На федеральном уровне получат поддержку базовые отрасли промышленности и системообразующие предприятия. Малый и средний бизнес поддержат льготным кредитованием, субсидиями и дополнительным фондированием. Существенно расширят квоты по госзакупкам при условии развития приоритетных направлений в промышленности. В первую очередь получат поддержку те отрасли, в которых доля импортных поставок составляет существенную часть.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.