В Челябинской области планируют запустить муниципальные конкурсы грантов для НКО

На Южно-Уральском гражданском форуме губернатор поручил усилить работу на местах

Сектор НКО планирует усилить работу со средним бизнесом, а в перспективе — и с крупным. В первую очередь, чтобы развить систему поддержки малых инициатив. Перспективной видится и стимулирование проектов грантами от ресурсных центров муниципалитетов. Об этом на седьмом Южно-Уральском гражданском форуме рассказал гендиректор Центра поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области Михаил Комиссаров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Один из многих элементов развития НКО — чтобы ресурсные центры становились мини-фондами, которые бы давали мини- или микрогранты на реализацию малых инициатив. Условно, чтобы каждые два месяца собиралась комиссия, которая будет распределять очень небольшие средства. Но их можно будет давать достаточно быстро»,— отметил Михаил Комиссаров.

Он также сказал, что отчетность компаний за полученные гранты останется специфической и никуда не денется, хотя и станет проще. Поручение об этом давал губернатор. Отметил руководитель Центра поддержки гражданских инициатив и то, что в Челябинской области есть льгота по налогу на имущество для НКО. Эта инициатива Алексея Текслера с регионального уровня ушла на федеральный.

Отметим, что губернатор во время пленарной дискуссии «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее» поручил муниципалитетам Челябинской области активнее работать с ресурсными центрами, чтобы сильнее вовлекать жителей. Глава региона сказал, что теперь работа НКО оценивается с точки зрения качества. Важно удовлетворение человека деятельностью некоммерческого сектора.

Как и другие сферы, НКО испытывают кадровый голод. Для решения проблемы идет активная работа с университетами. Положительно на развитии НКО скажется и цифровизация.

«Алексей Текслер встречался с экспертами, верно говорил, что невозможно без очень глубокой цифровизации и модернизации. Потому что эффективный человек, который работает из дома, — это человек, у которого есть для этого все необходимые технические средства. Нужна возможность самореализации. Это определенные конкурентные преимущества, но их нужно демонстрировать больше, чем это может быть сейчас»,— сказал Михаил Комиссаров.

При этом на форуме эксперты отметили, что важно формирование востребованности человека, чтобы он остался в родном регионе или же возвращался туда. Губернатор отметил, что в Челябинской области растает число 200- и 300-балльников по ЕГЭ, которые не уезжаю с Южного Урала. Они отмечают улучшение качества жизни в регионе.