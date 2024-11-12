Алексей Текслер поручил муниципалитетам активизировать работу с НКО

НКО дают ресурсы для развития городов, поселков и сел

Челябинская область отходит от главенства количественного показателя в работе с НКО и начинает учитывать качество их деятельности. Это обеспечит увеличение вклада сектора в социально-экономическое развитие муниципалитетов.

НКО дают ресурсы для развития городов, поселков и сел, положительно влияют на качество жизни. При вызовах извне, таких как пандемия коронавируса, климатические катаклизмы, некоммерческий сектор отвечает увеличением помощи и человеческим участием. Большой вклад НКО есть в той поддержке, которая касается специальной военной операции.

«Безусловно, мы ценим каждый индивидуальный патриотический порыв. Но когда люди объединяются, им по силам совершать настоящие подвиги», — отметил Алексей Текслер.

На седьмом Южно-Уральском гражданском форуме губернатор поручил муниципалитетам активнее работать с ресурсными центрами.

Алексей Текслер отметил важность вовлечения жителей через местные программы и ресурсные центры для работы во всех сферах жизни.

Губернатор напомнил, что в регионе значительно увеличили грантовую поддержку.

«Мы начинали с цифры меньше 20 миллионов, сегодня около 300 миллионов рублей мы направляем на грантовую поддержку только из регионального бюджета», — подчеркнул глава региона.

Муниципалитеты планируется активнее вовлекать в грантовые конкурсы и преодолевать различия в территориях, то есть выравнивать их в средствах на работу с НКО, подтягивать к успешным муниципалитетам.

В качестве позитивного опыта на форуме привели в пример инициативное бюджетирование. Поддержка проектов по региону в начале работы программы начиналась с 500 миллионов рублей. Сейчас поддержка по линии инициативного бюджетирования составляет порядка 2,5 миллиарда рублей.

Губернатор напомнил, что взаимодействие с НКО — это отдельное направление работы нового правительства региона, которое было сформировано в сентябре.