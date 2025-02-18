В Челябинской области откроют научно-образовательный центр по птицеводству

Новые компетенции необходимы для внедрения отечественного кросса «Смена‑9»

В Челябинской области откроют федеральный научно-образовательный центр для подготовки кадров для птицепрома. С такой инициативой выступил Минсельхоз РФ, поскольку именно на Южном Урале сегодня ведутся испытания отечественного кросса бройлеров «Смена‑9». Он призван стать альтернативой зарубежным поставкам генетических материалов из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

О концепции создания российского научно-образовательного центра в птицеводстве рассказала советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова. Планируется усилить господдержку для подготовки специалистов по новому проекту «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Предполагается также привлекать частные инвестиции для организации научных исследований.

«Создать научно-образовательный центр для промышленного птицеводства нам предложил Минсельхоз России, так как в нашей области сегодня идут испытания нового отечественного кросса бройлеров „Смена‑9“ и строится племенной репродуктор для воспроизводства кур мясных пород. В 2024 году компания „СИТНО“ открыла первую площадку племрепродуктора, в этом году будет открыта следующая», — уточнил первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

Строительство площадки нового племенного репродуктора в мясном птицеводстве было поддержано из областного бюджета. На первом этапе составит 625 тысяч суточных цыплят племенного молодняка в год, к 2026‑му планируется выйти на мощность 2,5 миллиона цыплят, которые станут основой российского родительского стада. Доля «Смены‑9» на отраслевом рынке достигла 3%, в планах — к 2030 году увеличить ее до 25%. Для этой работы требуется подготовить кадры. Основной площадкой для профподготовки специалистов стал Южно-Уральский государственный аграрный университет, где создана кафедра птицеводства и есть база научных исследований.

«В Южно-Уральском ГАУ создается центр компетенции по птицеводству. Мы будем готовить специалистов для отечественных птицефабрик и крупных агрохолдингов. Совместно с региональным Минсельхозом разработана концепция центра, в которую заведена бесшовная система образования. Это школа и агротехнологические классы, среднее профессиональное образование и высшая школа, а дальше — аспирантура и докторантура, то есть подготовка кадров высшей квалификации», — рассказала ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина.

По ее словам, расходы на научные исследования готовы нести частные инвесторы, при этом у них будет возможность в перспективе компенсировать часть трат за счет бюджета.

Для работы в центре компетенций преподаватели ЮУрГАУ пройдут дополнительную переподготовку в институте птицеводства (ВНИТИП) по программе «Генетика и селекция в мясном птицеводстве». К сотрудничеству будут привлечены ученые-генетики из Донбасской аграрной академии и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина.