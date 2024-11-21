Челябинская область закроет зависимость от импортной генетики в птицеводстве

Отрасль получит второе дыхание благодаря южноуральскому проекту

Словосочетание «золотой генофонд» обретает новые смыслы: в Челябинской области заработал племенной птицеводческий репродуктор первого порядка «Уральский». Здесь будут разводить и содержать племенных цыплят отечественного кросса кур «Смена-9», они станут дедушками и бабушками бройлеров, которыми в перспективе накормят всю страну. Открытие комплекса прошло сегодня, 21 ноября. Что представляет собой новый объект и почему он так важен, с места передает корреспондент информагентства.

На первом этапе мощность репродуктора составит 625 тысяч суточных цыплят племенного молодняка в год, к 2026-му планируется выйти на мощность 2,5 млн цыплят, которые станут основой российского родительского стада.

«Это будут дедушки и бабушки тех бройлеров, которых мы сможем покупать в магазинах», — говорит директор репродуктора Сергей Модель.

На предприятии будет четыре линии: по две отцовские и материнские фермы, которые будут скрещиваться между собой естественным путем, производя на свет ремонтный молодняк.

«Наша готовая продукция — цыплята родительских стад поедут на птицефабрики по Уралу, в Зауралье и Республику Казахстан», — добавляет Модель.

Импортозамещающий проект сегодня оценил губернатор Алексей Текслер. Он напомнил, что проект репродуктора стратегический не только для области, но и для всей страны, поскольку речь идет о продовольственной безопасности.

«На сегодня есть только импортные кроссы. И этот репродуктор — чистое импортозамещение. Да, это только первый уровень, но мы движемся семимильными шагами, в том числе благодаря подключению науки. Мы ставим задачу, чтобы эффективность была еще выше», — отметил губернатор.

Он отметил, что регион является пионером этого направления, и поблагодарил компанию «Ситно», которая этот проект реализует.

«Быть первым всегда сложно — всегда есть определенные риски, и в этом смысле важно, что наш бизнес понимает эти риски, берет на себя ответственность, ну а наша задача — поддерживать наших аграриев в этом направлении», — отметил губернатор.

Он добавил, что в этом плане важно взаимодействие бизнеса и науки. Его в Челябинской области обеспечивает кафедра птицеводства, открытая в ЮУрГАУ в Троицке.

Алексей Текслер напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу — обеспечить не менее 25% птицефабрик страны отечественным племенным материалом к 2030 году. Регион вносит свой вклад в реализацию этого стратегического проекта.

