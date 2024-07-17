В Челябинской области распределят субсидии на развитие туристической инфраструктуры

На эти цели в 2024 году направят 217 миллионов рублей

В Челябинской области определят получателей субсидий на развитие туристической инфраструктуры. В 2024 году на эти цели направят 217 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Претендовать на получение субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Челябинской области»,— говорится в документации.

Средства можно потратить на создание объектов кемпинг-размещения или кемпинг-стоянок, некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры, создание или развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также на развитие инфраструктуры туризма. Проект должен быть реализован на территории Челябинской области до конца 2024 года.

Общий объем распределяемых средств в 2024 году составил почти 217 миллионов рублей. Размер предоставляемой субсидии заявителю на один проект не может превышать 20 миллионов рублей и 50% затрат за счет собственных или привлеченных средств.

При оценке заявок будет учитываться вклад собственных средств участника отбора, срок функционирования или эксплуатации результата реализации проекта, круглогодичное или сезонное функционирование объекта и так далее. Информация о документах, необходимых для участия в отборе, размещена на сайте правительства Челябинской области.

Отбор заявок ведется на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. С 9 по 16 августа 2024 года комиссия рассмотрит и оценит полученные заявки и в срок до 16 августа объявит результаты.

Напомним, что в декабре 2023 года в Челябинской области утвердили список компаний, которые получат субсидии на строительство глэмпингов.

