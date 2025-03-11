В Челябинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 14%

Общая сумма вложений в экономику региона достигла 550 млрд рублей

В Челябинской области в 2024 году объем инвестиций в регионе в абсолютном выражении вырос на 103 миллиарда рублей относительно 2023 года и достиг 549,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах прирост составил 14%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

По источникам финансирования наибольшая доля инвестиций пришлась на собственные средства организаций — 69,9%. Привлеченные средства составили 30,1%, в том числе бюджетные — 14,7%, кредиты банков — 7%.

На заседании СПП Челябинской области губернатор Алексей Текслер обозначил важность инвестиционного развития региона.

«Несмотря на текущие вызовы, в целом нам удалось удержать уровень развития, мы хорошо приросли по инвестициям. Это наше будущее, поэтому отдельное спасибо за продолжение инвестиционного развития в нашем регионе, это очень важно. Нам необходимо двигаться дальше, продолжить развитие, инвестировать в производство, рост производительности труда и повышение технологического суверенитета страны», — подчеркнул губернатор.