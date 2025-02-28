Объем инвестиций в Челябинской области составит 550 млрд рублей

Такая цифра ожидается по итогам 2024 года

Объем инвестиций в Челябинской области по итогам 2024 года составит не менее 550 миллиардов рублей, на четверть больше, чем годом ранее, об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе выступления на заседании Союза промышленников и предпринимателей.

За минувшие 12 месяцев южноуральские предприятия привлекли 11 миллиардов рублей поддержки. Средние зарплаты по региону составили 71 тысячу рублей. В реальном выражении заработные платы увеличились на 13%.

Индекс промпроизводства составил 99,4%, в обрабатывающей сфере — 100,1%. Объем отгруженных промтоваров вырос на 7% и достиг 3 триллионов рублей.

«Несмотря на текущие вызовы, в целом нам удалось удержать уровень развития, мы хорошо приросли по инвестициям. Это наше будущее, поэтому отдельное спасибо за продолжение инвестиционного развития в нашем регионе, это очень важно. Нам необходимо двигаться дальше, продолжить развитие, инвестировать в производство, рост производительности труда и повышение технологического суверенитета страны», — подчеркнул губернатор.