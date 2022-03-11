В Челябинской области наладят бесперебойную поставку сахара

Жителей региона призывают не скупать этот продукт

Министерство сельского хозяйства Челябинской области попросило Союз сахаропроизводителей России оказать содействие в бесперебойной поставке сахара в регион. В основные торговые сети этот социально значимый продукт поступает ежедневно в увеличенных объемах, однако на оптовом рынке наблюдается его нехватка из-за возросших потребностей покупателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В ведомстве отмечают, что в Челябинской области сахарная свекла не выращивается, поэтому сахар не производится. В регионе работает пять оптовых компаний, которые закупают этот продукт для местного рынка в Краснодарском крае, республиках Башкортостан и Татарстан, Московской области. Там находятся сахарные заводы.

Федеральные торговые сети обеспечивают доставку в свои южноуральские магазины достаточного количества сахара. Однако из-за потребительского ажиотажа, возникшего на фоне санкций и роста стоимости валюты, этого продукта часто нет на полках супермаркетов. Даже ограничение в виде продажи определенного количества товара в одни руки не исправляет ситуацию. Кроме простых граждан в торговых сетях покупают сахар и небольшие производители — кондитерские цеха и пекарни. Из-за нехватки продукта они сталкиваются с трудностями при выпуске своей продукции.

«Ажиотаж, захвативший не только наш регион, связан с увеличением времени отгрузки, что в свою очередь связано с некоторыми экономическими причинами. Сахар в настоящее время — это биржевой товар, и все волатильные колебания стоимости валюты отражаются на действиях основных поставщиков, в том числе на изменении цены продукта. Цены на сахар у заводов-производителей меняются ежедневно», — пояснили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

По данным ведомства, Минсельхоз России намерен регулировать цены на сахар с помощью закупок в интервенционный фонд. Товар будет приобретаться по одной цене, а в случае резкого скачка его стоимости государство начнет реализовывать запасы на государственных биржевых торгах. Это приведет к снижению цены.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области призывает не покупать сахар на год вперед, ведь цена на него будет регулироваться. Создавая ажиотаж, южноуральцы способствуют дефициту и повышению цен, хотя в сетевых магазинах на социально значимые продукты, к которым относится и сахар, установлена минимальная наценка.

Нет необходимости закупать в большом количестве и крупы. По их производству Челябинская область занимает второе место в России. В регионе производится в три раза больше хлебопродуктов, чем потребляют южноуральцы. Челябинская область вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. С 2014 года, когда санкции против России объявили впервые, в регионе начали открываться новые производства.