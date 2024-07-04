В Челябинской области могут открыть российско-бразильское производство

Компании Nova Smar интересен рынок измерительных приборов региона

В Челябинской области могут открыть российско-бразильское производство. Бразильское предприятие Nova Smar при поддержке правительства региона прорабатывает сотрудничество с южноуральскими компаниями, сообщили в пресс-службе областного Минэкономразвития.

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк провел рабочую встречу с представителями руководства бразильской компании Nova Smar. В рамках переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества предприятия с южноуральскими компаниями и возможность запуска совместного российско-бразильского производства.





Nova Smar — бразильский бренд с 50-летней историей и штаб-квартирой в городе Сертанзинью (штат Сан-Паулу). Это технологическая компания, специализирующаяся на поставках решений для управления и автоматизации промышленных процессов.

В рамках переговоров Иван Куцевляк представил гостям региона промышленный, инвестиционный и логистический потенциал Челябинской области.

«На Южном Урале есть много предприятий, которые могут быть интересны компании Nova Smar как потенциальные партнеры. Сегодня здесь успешно развиваются машиностроительные, приборостроительные производства, робототехника и многие другие хайтек-сферы. В феврале у нас начал работу первый в России завод роботов, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Имеются мощные компетенции в сфере производства продукции для нефтегазовой отрасли: от разведки и разработки месторождений до полного спектра запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов», — отметил Иван Куцевляк.

Глава управления Nova Smar Гильермо Моретти рассказал участникам встречи об основных направлениях деятельности компании и отметил большие перспективы партнерства с южноуральскими производителями измерительной техники.





При поддержке правительства Челябинской области для бразильской стороны было организовано посещение предприятий региона. Также состоялся визит в центр «Мой бизнес», где представители Nova Smar получили консультацию по вопросам реализации инвестпроекта и возможным мерам поддержки.