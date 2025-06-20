В Челябинской области хотят создать ОЭЗ для аграриев

На ПМЭФ-2025 обсудили развитие экспорта сельхозпродукции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с директором по стратегическому планированию компании «Союзпищепром» Александром Берестовым в рамках Петербургского международного экономического форума — 2025. В центре обсуждения оказались перспективы развития экспорта сельскохозяйственной продукции региона и привлечения инвестиций, передает пресс-служба правительства Челябинской области.





Глава региона высоко оценил динамику развития «Союзпищепрома» и его успехи на внешних рынках, отметив, что во время недавней поездки в Китай лично убедился в высоком спросе на продукцию компании.

«Экспорт — это показатель качества. Не только на внутреннем рынке, но и за рубежом продукция пользуется популярностью, значит, вы работаете с потребителем и отвечаете его интересам, это очень важно. И таким образом как закрываете продовольственную безопасность страны, так и продвигаете российскую продукцию на внешний рынок, что является элементом мягкой силы», — сказал Алексей Текслер.

На встрече стороны обсудили перспективы реализации новых инвестпроектов на Южном Урале. Александр Берестов представил два крупных проекта — по производству растительного масла в больших объемах и по производству растительных напитков.

Также он предложил создать на территории Челябинской области зону для агропромышленного комплекса по примеру особой экономической зоны. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции и стимулирует рост отрасли. Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу.

Ранее сообщали, что Челябинская область вошла в пятерку лучших в национальном инвестрейтинге.