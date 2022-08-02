В Челябинской области число самозанятых выросло до 117 тыс. человек

С начала года рост составил 40%

В Челябинской области на 40% увеличилось число жителей, которые зарегистрировались в качестве самозанятых. В начале года в регионе их численность составляла 84,5 тысячи, а в августе достигла 117 тысяч, сообщили в Минэкономразвития области.



«Быть самозанятым экономически выгодно — это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим. Например, при оказании услуг или выполнении работ физическим лицам самозанятые платят налог 4%, а юридическим лицам — 6%. Еще одно существенное преимущество — самозанятым не надо представлять налоговую отчетность в ФНС, в отличие от индивидуальных предпринимателей», — сообщила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Самозанятые могут обратиться за помощью в центр «Мой бизнес», который оказывает содействие в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По условиям программы микрофинансирования самозанятый может получить до полумиллиона рублей на срок до трех лет по льготной ставке. А также создать сайт, подготовить презентационное видео или вывести товар на маркетплейсы.

Самозанятым могут помочь составить бизнес-план в рамках работы с потенциальными получателями господдержки на основании социального контракта. Например, челябинка Ольга Лобанова получила 250 тысяч рублей на производство приспособления для развития сенсорной интеграции и воображения, игр для детей с особенностями развития.

«Сейчас я работаю дома и понимаю, что этого уже мало, необходимо расширяться. Иногда есть сомнения, но меня поддерживают, поэтому есть стимул развиваться дальше. Мой пример — один из многих, но он показательный. Мы начинали с нуля. И господдержка — великолепная возможность. Только с помощью полученной субсидии появилась возможность реализовать задуманное. Очень хочется надеяться, что мое начинание принесет пользу обществу», — поделилась Ольга.

Напомним, с 1 августа появилась возможность получить статус самозанятого в личном кабинете на портале «Госуслуги». Раньше это можно было сделать только через приложение «Мой налог» или на сайте Федеральной налоговой службы.