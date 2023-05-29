В Челябинской области число проблемных долгостроев снизилось на 22%

Это в два раза выше общероссийского показателя

В Челябинской области число проблемных долгостроев снизилось на 22,2% до 21 объекта недвижимости. Темпы решения проблем обманутых дольщиков в два раза выше среднероссийских (10,1%), сообщает КСП Челябинской области.

«По данным на 1 мая, Уральский федеральный округ лидирует по динамике снижения проблемных объектов, строящихся с привлечением средств дольщиков. В УрФО с привлечением средств дольщиков строится 870 домов, из них 144 — на территории Челябинской области», — сообщили в КСП.





В УрФО самые быстрые темпы снижения проблемных объектов среди федеральных округов. С начала года их количество снизилось на 24,5% (с 53 до 40).

Следует отметить, что показатели снижения количества проблемных объектов в УрФО наблюдаются на фоне общего роста строительства в нашем федеральном округе. Увеличение ввода жилья в УрФО за первый квартал 2023 года составило 12,5%.

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков находится на личном контроле у губернатора Алексея Текслера. В 2023 году в планах восстановить права порядка полутора тысяч участников долевого строительства, около 200 человек получат денежные компенсации.