Челябинская компания вошла в пятерку лучших производителей упаковки в России

Производство ее продукции соответствует нужным экостандартам

Челябинская производственная компания «Центр упаковки» перерабатывает картон и бумагу. Из макулатуры на заводе создают упаковки для яиц, которые полностью соответствуют экостандарту. Она уже входит в число лидеров российских производителей упаковки грохотки для яиц, а теперь планирует открыть первое на Урале предприятие по переработке асептической упаковки. О деятельности и планах на ближайший год нашим корреспондентам рассказал заместитель директора «Центра упаковки» Алексей Лукин.



«Экологичность — тренд государства и ответственность производителей перед будущими поколениями»,— считает Алексей Лукин.

Завод из Челябинска вошел в пятерку лучших производителей упаковки в России. Предприятие изготавливает грохотки для яиц, которые полностью соответствуют экостандарту.

«Мы изготавливаем упаковки только из экологичного сырья. В следующем году будет запущен завод по переработке септической упаковки, тем самым увеличится вклад региона в защиту окружающей среды»,— сказал замдиректора «Центра упаковки» Алексей Лукин.



Те грохотки для яиц, которые предприятие производит сейчас, полностью создаются из вторичного сырья. Ежемесячно производство перерабатывает 800 тонн макулатуры. В составе упаковки три составляющие: вторичный картон, офисная бумага и газета.

Предприятие молодое, но уже обеспечивает упаковкой практически все птицефабрики Уральского региона. Наши корреспонденты из первых уст узнали, какие планы и перспективы у предприятия.

«Еще один крупный проект, который будет реализовываться — завод по переработке асептической упаковки. Это упаковка из-под соков, молока... На данный момент в Урало-Сибирском регионе такую упаковку никто не перерабатывает и более того — она не разлагается, что наносит существенный вред экологии. С запуском нового производства мы будем использовать часть переработанного волокна в производство своей коробочки»,— рассказал Алексей Лукин.

В европейских и азиатских странах тетрапак активно перерабатывают. В нашей стране почти весь пластик уходит на мусорные полигоны, где разлагается десятки лет. Технология переработки тетрапака только начинает реализовываться в России, и Челябинская область станет одним из первых регионов, где расположится подобный завод.

В процессе переработки тетрапака идет разделение компонентов на фракции: пластик и алюминий — отдельно, целлюлоза — отдельно. Дальше эти материалы можно вновь использовать в производстве.