В Челябинске запустили первое в России производство гигантских гнутых стеклопакетов

Их длина может доходить до 12 метров

На Южном Урале запущено первое в России производство гигантских гнутых стеклопакетов длиной до 12 метров. В ближайшие три года компания планирует войти в пятерку мировых лидеров в этой сфере, сообщили в пресс-службе ФРП.

Компания «Модерн Гласс» производит архитектурные стеклопакеты, которые используют при строительстве небоскребов.





Новое оборудование позволит создавать моллированные стеклоизделия длиной до 12 метров, в том числе L- и S-образной формы, а также гнутые интерьерные перегородки, балконные и лестничные ограждения.

Первые партии продукции отправят в Москву (клубный дом «Брюсов», бизнес-центры «Твист» и «Дубининский»), а также на винный завод в Геленджике. Планируется ежегодно выпускать по 12 тысяч квадратных метров гнутой продукции.

В настоящее время в России подобные изделия не производятся, а в Европе всего два завода предлагают аналогичную продукцию.

«В перспективе трех лет мы рассчитываем войти в пятерку мировых лидеров — производителей крупноформатных стеклоизделий строительного назначения сложной формы. Мы можем удовлетворить самые сложные в реализации запросы архитекторов по гнутым стеклопакетам», — сказал управляющий директор ООО «Модерн Гласс» Антон Войцехович.

Челябинская компания презентовала свои разработки губернатору Алексею Текслеру на «Иннопроме-2024».