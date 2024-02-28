В Челябинске установят видеокамеры для контроля за движением по «выделенкам»

Заявки на торги принимаются до 6 марта

В Челябинске ищут подрядчика для установки восьми дополнительных видеокамер для контроля за движением по «выделенкам» и соблюдению скоростного режима. Заявки на торги принимаются до 6 марта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, оборудовать камерами фиксации нарушений ПДД планируется выделенные полосы для общественного транспорта на проспекте Ленина и Копейском шоссе.

«Подрядчику необходимо выполнить работы по развитию автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках развития аппаратно-программного комплекса „Безопасный регион“ в Челябинске»,— указано в техзадании.

Видеокамеры установят на участках проспекта Ленина в сторону улиц Кирова, Цвиллинга, Российской, Артиллерийской, Рождественского, а также у домов 63 и 84 на Копейском шоссе — в направлении улиц Гагарина и Рождественского.

Начальная цена аукциона составляет 25,6 миллиона рублей. Подведение итогов назначено на 11 марта. Завершить работы подрядчику необходимо к 31 августа 2024 года.

Ранее комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска инициировал торги на разработку нового проекта организации дорожного движения для увеличения числа выделенных полос и ликвидации парковок вдоль дорог.