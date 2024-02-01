В Челябинске увеличат число выделенных полос для городского транспорта

Представить проект новой организации движения необходимо к апрелю

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил торги на разработку нового проекта организации дорожного движения для увеличения числа выделенных полос и ликвидации парковок вдоль дорог. Информация размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель проекта должен смоделировать транспортные потоки таким образом, чтобы выделенных полос для маршрутных транспортных средств в городе стало больше. Начальная цена аукциона составляет 12,5 миллиона рублей. Разработать транспортные имитационные математические модели улично-дорожной сети необходимо к апрелю 2024 года.

Выделенные полосы планируют обустроить на участке улицы Воровского от Тимирязева до Блюхера, проспекте Ленина — от Лесопарковой до Линейной, Свободы — от развязки на Братьев Кашириных до дома на Разина, 9, а также на Свердловском проспекте — от проспекта Победы до Курчатова, Худякова — от поселка Шершни до Воровского, Энгельса — от Труда до Худякова, Доватора — от Воровского до путепровода в районе станции Челябинск-Главный.

«Необходимо учитывать локальное переустройство элементов автомобильных дорог с учетом доступности для маломобильных групп населения», — указано в техзадании.

Математическая модель транспортных потоков должна позволять проводить оценку влияния типа пересечения улиц и дорог на пропускную способность (нерегулируемый перекресток, регулируемый перекресток, круговое движение), выполнять проектирование и оценку влияния режима работы светофора.