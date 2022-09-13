В Челябинске на берегу реки Миасс появятся три дома высотой в 30 этажей с подземной парковкой. Согласно проектной документации, здания возведут между строящимся футбольным манежем и жилым домом № 59 на улице Университетской Набережной.
Строить высотки будет ООО «Трест-49», учредителем которого является Сергей Лакницкий. По данным сервиса СБИС, он также является владельцем ООО «Трест Магнитострой», среди учредителей которого ранее фигурировал Олег Лакницкий. Впоследствии он вышел из числа владельцев. В настоящее время Олег Лакницкий является генеральным директором ЗАО «Трест Магнитострой».
Информация о строительстве новых домов появилась в группе «ВКонтакте» ЖК «Спортивный». В комментариях горожан удивило наличие подземной парковки. Челябинец высказал надежду, что на месте сделают качественный фундамент. Участница беседы в ответ пошутила, что автостоянка будет, видимо, под рекой.
«Плакал мой красивый бор», — написал участник группы в «ВКонтакте».
Представитель строительной компании «Трест Магнитострой» Валентин Хаванцев в беседе с корреспондентом информагентства «Первое областное» пояснил, что проект перед строительством проходит экспертизу.
«Здесь у нас все по нормативам. Это не так, что пошли, выбрали место и здесь построили с подземным паркингом. Все документы проверяются», — сказал Хаванцев.
Он уточнил, что в строительстве дома используется монолитная технология, которая позволяет уйти от использования несущих стен.
«Индивидуальный проект предполагает строительство трех высотных секций по 30 этажей. Все три башни объединены единым стилобатом, в котором будут находиться коммерческие помещения. Проектом предусмотрена подземная парковка на 375 машино-мест, также предусмотрены гостевые наземные парковочные места. Фасадное решение предусматривает витражное панорамное остекление лоджий и балконов», — рассказал о проекте представитель «Треста Магнитострой».
В каждом подъезде установят три грузовых лифта, которые будут спускаться до подземной парковки.
Застройщик до конца года планирует запустить старт продаж будущих квартир. Дома, согласно паспорту объекта, намерены построить до сентября 2024 года. Однако, по словам представителя «Треста Магнитострой», возведение высоток зависит от многих факторов.
«2024 год — это самый оптимальный срок. По срокам нельзя сказать, потому что экономическая ситуация меняется каждый день. Мы ждем, что подпишем финансирование и уже приступим к строительству объекта», — подытожил Хаванцев.
Напомним, в конце августа на улице Университетской Набережной огородили площадку под строительство крытого футбольного манежа. Пока там ведут инженерные изыскания. К строительству приступят после получения положительного заключения экспертизы. Подробнее о спортивном объекте, который будет соответствовать стандарту ФИФА, читайте здесь.
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