В Челябинске на берегу реки построят три высотки в 30 этажей

Дома возведут рядом со строящимся крытым футбольным манежем

«Плакал мой красивый бор»,

— написал участник группы в «ВКонтакте».

«Здесь у нас все по нормативам. Это не так, что пошли, выбрали место и здесь построили с подземным паркингом. Все документы проверяются»,

— сказал Хаванцев.

«Индивидуальный проект предполагает строительство трех высотных секций по 30 этажей. Все три башни объединены единым стилобатом, в котором будут находиться коммерческие помещения. Проектом предусмотрена подземная парковка на 375 машино-мест, также предусмотрены гостевые наземные парковочные места. Фасадное решение предусматривает витражное панорамное остекление лоджий и балконов»,

— рассказал о проекте представитель «Треста Магнитострой».

«2024 год — это самый оптимальный срок. По срокам нельзя сказать, потому что экономическая ситуация меняется каждый день. Мы ждем, что подпишем финансирование и уже приступим к строительству объекта»,

— подытожил Хаванцев.