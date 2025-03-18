Импорт шин в Челябинскую область вырос в восемь раз

Общая стоимость возросла в пять раз

Импорт автомобильных шин и покрышек в Челябинской области вырос в восемь раз за первые два месяца текущего года. За этот период таможня зафиксировала 44 поставки резиновой продукции против пяти за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«В 2025 году через Челябинскую таможню по транспортному коридору „Север — юг“ железнодорожным транспортом был доставлен товар на Южный Урал. Все грузы успешно прошли таможенное оформление и отправлены получателям», — сообщил начальник таможни Михаил Пономарев.

Общая стоимость импорта выросла в 5 раз, составив более 40 миллионов рублей. Товары поставлялись из Вьетнама и Китая.