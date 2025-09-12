В Челябинске троллейбусное депо будет работать по «умным технологиям»

Транспортный комплекс региона активно внедряет цифровые решения

Сегодня, в Челябинске открыли троллейбусное депо после масштабной реконструкции, которую инициировала компания «Челябинский троллейбус». Многие процессы здесь автоматизированы, рабочие моменты сопровождают и контролируют новейшие цифровые решения.

На площадке депо в Челябинске внедрен целый ряд цифровых продуктов от «Алгоритм С». За автоматизацию процессов теперь здесь отвечает система DTtechnoRS. Она необходима для техобслуживания, ремонта и управления складом.





В депо действует «умный контроль» — специальная система проверяет техническое состояние троллейбусов перед выходом на маршрут. Машинное зрение помогает следить за безопасностью и снижает нагрузку на персонал.

Все эти инновации разработаны с учетом современных требований к безопасности и эффективности. Благодаря автоматизации исключается человеческий фактор при проверках.

Сегодня, 12 сентября, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер оценили возможности и перспективы развития троллейбусного депо.